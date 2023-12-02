أنشيلوتي يحدد الفرق بين بيلينغهام والأسطورة زيدان

أشاد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بإمكانات لاعبه جود بيلينغهام، وتحدث عن الفرق بينه وبين أسطورة النادي الملكي، زين الدين زيدان.

وردّ أنشيلوتي، على سؤال حول إمكانية مقارنة بيلينغهام بالأسطورة زين الدين زيدان، حيث قال: “من الصعب المقارنة بين جيلين مختلفين، ما أراه بشكل مختلف هو الوصول إلى داخل منطقة الجزاء وهو ما لم يكن لدى زيدان”.

واستدرك مدرب الريال: “لكن جودة وفردية زيدان، لا يمتلكها بيلينغهام، هناك فرق، لكن هذه هي كرة القدم الحديثة، التي تريد لاعبين أقوياء بدنيًا مثله، قادرين على تغطية الملعب بأكمله بسرعة كبيرة”.

وجاء رد الإيطالي، في ظل وصف الكثيرين لبيلينغهام بـ “زيدان الجديد”، خاصة أن اللاعب شارك في مباراة نابولي بالحذاء الذي كان يرتديه زيدان لاعبا في صفوف النادي الملكي.