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رياضة

أنشيلوتي يحسم مشاركة نيمار في مواجهة إسكتلندا

عمر سلامي
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أنشيلوتي يحسم مشاركة نيمار في مواجهة إسكتلندا

أكد مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، جاهزية نيمار لمباراة اسكتلندا في إطار الجولة الثالثة من كأس العالم.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “لقد تدرب بشكل ممتاز وهو في كامل لياقته، إنه جاهز للّعب، هو لاعب من الطراز الرفيع”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “يستطيع اللعب لفترة من المباراة، لقد بذل جهداً كبيراً، نرغب في إشراكه بأقرب وقت ممكن، هو يملك الخبرة اللازمة”.

وتواجه البرازيل منتخب إسكتلندا، سهرة اليوم الأربعاء بداية من الساعة الحادية عشرة، بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثالثة من المونديال.

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