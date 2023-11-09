أنشيلوتي يرد على المدافع السابق لبرشلونة

ردّ مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على تصريحات المدافع السابق لبرشلونة، جيرارد بيكيه، حول لقب البطولة الرابعة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع السابق لبرشلونة، في تصريحجات له: “البطولة الرابعة عشر التي حققها ريال مدريد في دوري الأبطال كانت معجزة، لأن مستوى الفريق كان أضعف من المنافسين الآخرين، لكنه فاز باللقب بصعوبة ولن يتذكر هذه البطولة أحد”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جيرارد بيكيه: لا أحد سيتذكر آخر دوري أبطال لـ ريال مدريد، كانت معجزة أنشيلوتي ردًا عليه: بيكيه يعيش في عالمه الخاص وليس عالمنا، لا يوجد مدريدي سـينسى الرابعة عشر وستبقى معنا للأبد 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/blSVpkiqpJ — عمرو (@bt3) November 8, 2023

وقال المدرب أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “”بيكيه يعيش في عالمه الخاص الذي لا يتشابه مع عالم مشجعي ريال مدريد، ولن يكون هناك أي مدريدي يمكنه نسيان اللقب الـ14.. سيتذكرون ذلك طوال حياتهم”.

من جهة أخرى رفض مدرب ريال مدريد، الرد على سؤال يتعلق بالأنباء التي ترددت حول انسحاب النادي الملكي من صفقة كيليان مبابي.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة.

وفاز النادي الملكي سهرة الأربعاء، على سبورتينغ براغا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من ابراهيم دياز وفينيسيوس، ورودريغو.