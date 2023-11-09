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رياضة

أنشيلوتي يرد على المدافع السابق لبرشلونة

عمر سلامي
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أنشيلوتي يرد على المدافع السابق لبرشلونة
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كارلو أنشيلوتي

ردّ مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على تصريحات المدافع السابق لبرشلونة، جيرارد بيكيه، حول لقب البطولة الرابعة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع السابق لبرشلونة، في تصريحجات له: “البطولة الرابعة عشر التي حققها ريال مدريد في دوري الأبطال كانت معجزة، لأن مستوى الفريق كان أضعف من المنافسين الآخرين، لكنه فاز باللقب بصعوبة ولن يتذكر هذه البطولة أحد”.

وقال المدرب أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “”بيكيه يعيش في عالمه الخاص الذي لا يتشابه مع عالم مشجعي ريال مدريد، ولن يكون هناك أي مدريدي يمكنه نسيان اللقب الـ14.. سيتذكرون ذلك طوال حياتهم”.

من جهة أخرى رفض مدرب ريال مدريد، الرد على سؤال يتعلق بالأنباء التي ترددت حول انسحاب النادي الملكي من صفقة كيليان مبابي.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة.

وفاز النادي الملكي سهرة الأربعاء، على سبورتينغ براغا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من ابراهيم دياز وفينيسيوس، ورودريغو.

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