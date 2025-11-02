أنشيلوتي يرشح هذه الأندية للتتويج بدوري أبطال أوروبا

رشّح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أربعة أندية للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي تصريحات إعلامية، قال أنشيلوتي: ” المرشحون الأقوياء للفوز بدوري أبطال أوروبا؟ كما هو معتاد ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان”.

واستبعد أنشيلوتي نادي برشلونة من قائمة الأندية التي يرشحها للتتويج بنسخة 2025 – 2026 من دوري الأبطال.

ويعد المدرب أنشيلوتي الأكثر نجاحا في دوري أبطال أوروبا، إذ يُعتبر المدرب الوحيد الذي فاز باللقب خمس مرات، مرتين مع ميلان، وثلاث مرات مع ريال مدريد.