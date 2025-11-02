أنشيلوتي يرشح هذه الأندية للتتويج بدوري أبطال أوروبا
رشّح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أربعة أندية للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وفي تصريحات إعلامية، قال أنشيلوتي: ” المرشحون الأقوياء للفوز بدوري أبطال أوروبا؟ كما هو معتاد ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان”.
واستبعد أنشيلوتي نادي برشلونة من قائمة الأندية التي يرشحها للتتويج بنسخة 2025 – 2026 من دوري الأبطال.
ويعد المدرب أنشيلوتي الأكثر نجاحا في دوري أبطال أوروبا، إذ يُعتبر المدرب الوحيد الذي فاز باللقب خمس مرات، مرتين مع ميلان، وثلاث مرات مع ريال مدريد.
🗣 Carlo Ancelotti: “Champions League favourites? The usual. Real Madrid, PSG, Manchester City, and Bayern Munich.” @tuttosport pic.twitter.com/jlRpBCmy6i
— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 1, 2025