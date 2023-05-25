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رياضة

أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

عمر سلامي
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أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد
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كارلو أنشيلوتي

أعلن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن أولى صفقات النادي الصيفية، تحسبا للموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي عقب الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، أمسية الأربعاء: “فران غارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة، سريع جدا بالكرة ويهاجم بشكل جيد، هو لاعب مناسب للريال، والموسم المقبل سيكون معنا”.

وتدرج فران البالغ 23 عاما، في أكاديمية ريال مدريد طوال 6 سنوات، حتى رحل عن الفريق في 2021 للانضمام لرايو فاييكانو.

ويأتي إعلان كارلو ليؤكد التقارير السابقة التي ربطت اسم غارسيا بناديه السابق خاصة مع امتلاك ريال مدريد لـ 50% من الحقوق التعاقدية للاعب.

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