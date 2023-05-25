أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

أعلن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن أولى صفقات النادي الصيفية، تحسبا للموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي عقب الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، أمسية الأربعاء: “فران غارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة، سريع جدا بالكرة ويهاجم بشكل جيد، هو لاعب مناسب للريال، والموسم المقبل سيكون معنا”.

🚨 Ancelotti: “Fran García will be with us next season.” pic.twitter.com/09ysFI7Y8Z — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 24, 2023

وتدرج فران البالغ 23 عاما، في أكاديمية ريال مدريد طوال 6 سنوات، حتى رحل عن الفريق في 2021 للانضمام لرايو فاييكانو.

ويأتي إعلان كارلو ليؤكد التقارير السابقة التي ربطت اسم غارسيا بناديه السابق خاصة مع امتلاك ريال مدريد لـ 50% من الحقوق التعاقدية للاعب.