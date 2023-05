أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

أعلن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن أولى صفقات النادي الصيفية، تحسبا للموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي عقب الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، أمسية الأربعاء: “فران غارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة، سريع جدا بالكرة ويهاجم بشكل جيد، هو لاعب مناسب للريال، والموسم المقبل سيكون معنا”.

