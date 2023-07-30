-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أنشيلوتي يعلّق على الهزيمة أمام برشلونة

عمر سلامي
  • 1089
  • 0
أنشيلوتي يعلّق على الهزيمة أمام برشلونة
أرشيف
كارلو أنشيلوتي

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أن فريقه لم يستغل الكرات الثابتة في المرحلة الأولى، مضيفا أن الإفراط في اللعب الهجومي كلفه الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة.

وأضاف مدرب الريال عقب المباراة التحضيرية التي جمعت الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية: “ضغطنا بشكل جيد، وكانت لدينا فرص، ولم نكن جيدين في الكرات الثابتة في الشوط الأول، وفي النهاية كنا هجوميين جدا وكلفنا ذلك هدفين”.

وتابع أنشيلوتي: “الخسارة مؤلمة لكني سأركز على الأشياء الجيدة التي فعلناها، لعب الفريق بشكل جيد لمدة ساعة، تسديدات على العارضة أمر غريب نوعًا ما في المباراة، ولا أعتقد أن هذا حدث لي من قبل، بدا وكأن هناك حائطا في مرمى برشلونة”.

وعن إصابة أردا غولر، قال مدرب ريال مدريد: “لديه مشكلة في الركبة، وآمل أن يتمكن من حلها في مدريد، سيكون لديه برنامج فردي “.

مقالات ذات صلة
شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

المحكمة الرياضية الدولية تلزم الإسماعيلي بدفع مليون و800 ألف دولار لبن خماسة

المحكمة الرياضية الدولية تلزم الإسماعيلي بدفع مليون و800 ألف دولار لبن خماسة

لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

الحارس تلمساني قد يكون خيار بلماضي في المستقبل القريب

الحارس تلمساني قد يكون خيار بلماضي في المستقبل القريب

هذا ما قاله محرز بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي السعودي

هذا ما قاله محرز بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي السعودي

فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد