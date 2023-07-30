أنشيلوتي يعلّق على الهزيمة أمام برشلونة

قال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، أن فريقه لم يستغل الكرات الثابتة في المرحلة الأولى، مضيفا أن الإفراط في اللعب الهجومي كلفه الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة.

وأضاف مدرب الريال عقب المباراة التحضيرية التي جمعت الفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية: “ضغطنا بشكل جيد، وكانت لدينا فرص، ولم نكن جيدين في الكرات الثابتة في الشوط الأول، وفي النهاية كنا هجوميين جدا وكلفنا ذلك هدفين”.

وتابع أنشيلوتي: “الخسارة مؤلمة لكني سأركز على الأشياء الجيدة التي فعلناها، لعب الفريق بشكل جيد لمدة ساعة، تسديدات على العارضة أمر غريب نوعًا ما في المباراة، ولا أعتقد أن هذا حدث لي من قبل، بدا وكأن هناك حائطا في مرمى برشلونة”.

وعن إصابة أردا غولر، قال مدرب ريال مدريد: “لديه مشكلة في الركبة، وآمل أن يتمكن من حلها في مدريد، سيكون لديه برنامج فردي “.