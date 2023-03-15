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رياضة

أنشيلوتي يعلّق على قضية بن زيمة وديشان ويرّد على هازار

عمر سلامي
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أنشيلوتي يعلّق على قضية بن زيمة وديشان ويرّد على هازار
ح.م
كارلو أنشيلوتي

أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، جاهزية كريم بن زيمة لمواجهة ليفربول، كما تطرق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول، لقضية النجم الفرنسي مع المدرب ديشان.

وقال: “بن زيمة جاهز ومتحمس جدا لأن دوري الأبطال مهم جدا للجميع، ولم نتحدث مع بن زيمة عن الانتقادات التي قد يواجهها”.

وحول قضية بن زيمة ومدرب فرنسا ديدييه ديشان، علّق أنشيلوتي: “بالنسبة لقضية ديشان وبن زيمة، إنها قضية شخصية. ديشان كان لاعبي وأنا أحترمه كثيرًا. لا أريد التدخل في هذا الأمر”.

من جهة أخرى، ردّ مدرب ريال مدريد على تصريحات البلجيكي إدين هازار، التي أكد فيها بأنهما لا يتحدثان على الإطلاق في الآونة الأخيرة.

وقال أنشيلوتي: “العلاقة مع هازارد ليست فاترة، لقد كان صادقًا للغاية لأنه صحيح أنني لا أتحدث معه كثيرا، ولكن هذا ليس مهما”.

وأضاف: “المهم هو أنه يحترمني بقدر ما أحترمه، وإذا لم يلعب فذلك لأن هناك الكثير من المنافسة في ظل وجود فينيسيوس جونيور”.

ويستقبل ريال مدريد نادي ليفربول الإنجليزي سهرة الأربعاء في ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى من خلالها للتأهل وتأكيد الفوز المحقق في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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