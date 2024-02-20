أنشيلوتي يقدم عرضا لمودريتش

قدم مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضا للاعب الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش.

وحسب تقارير إعلامية فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي في حال قرّر الاعتزال نهاية الموسم.

Carlo Ancelotti has offered Luka Modric the opportunity to join his coaching staff at Real Madrid, should he decide to retire at the end of the season. More from @MarioCortegana ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 20, 2024

وقالت “ذا أتليتيك”: “تم تقديم عرض من أنشيلوتي إلى مودريتش للانضمام إلى فريقه منذ حوالي شهرين، وعلى الرغم من أن اللاعب الكرواتي الدولي كان ممتنًا لهذه الفرصة، إلا أنه رفضها في البداية”.

وأضافت أن مودريتش لم يرفض العرض نهائيا، وسيظل يدرس الاقتراح، رغم أن أولويته هي مواصلة اللعب.