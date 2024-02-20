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رياضة

أنشيلوتي يقدم عرضا لمودريتش

عمر سلامي
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أنشيلوتي يقدم عرضا لمودريتش
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أنشيلوتي ومودريتش

قدم مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضا للاعب الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش.

وحسب تقارير إعلامية فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي في حال قرّر الاعتزال نهاية الموسم.

وقالت “ذا أتليتيك”: “تم تقديم عرض من أنشيلوتي إلى مودريتش للانضمام إلى فريقه منذ حوالي شهرين، وعلى الرغم من أن اللاعب الكرواتي الدولي كان ممتنًا لهذه الفرصة، إلا أنه رفضها في البداية”.

وأضافت أن مودريتش لم يرفض العرض نهائيا، وسيظل يدرس الاقتراح، رغم أن أولويته هي مواصلة اللعب.

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