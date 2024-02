أنشيلوتي يقدم عرضا لمودريتش

قدم مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضا للاعب الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش.

وحسب تقارير إعلامية فإن أنشيلوتي عرض على مودريتش الانضمام إلى طاقمه التدريبي في حال قرّر الاعتزال نهاية الموسم.

Carlo Ancelotti has offered Luka Modric the opportunity to join his coaching staff at Real Madrid, should he decide to retire at the end of the season.

