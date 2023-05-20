أنشيلوتي يكشف عن القرار النهائي بشأن مستقبله مع الريال
كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن القرار النهائي بخصوص مستقبله مع النادي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فالنسيا: “النادي ضمن لي البقاء حتى نهاية عقدي، جلست مع الرئيس وأعرب عن دعمه الشديد لنا، تحدثت معه ونسعى للمضي قدما نحو المستقبل”.
حسمها أنشيلوتي .. “أنا مستمر .. أنا متحمس.. أملك كل الطاقة”
صحفيو مدريد يؤكدون “بيريز أبلغه باستمراره الموسم المقبل” pic.twitter.com/dl3OUscRmB
— محمد عواد (@mohammedawaad) May 20, 2023
وأضاف أنشيلوتي: “الكل يعرف جيدا ما هو وضعي، عقدي مستمر حتى عام 2024 وأريد البقاء مع الفريق”.