أنشيلوتي ينهي الجدل حول إمكانية التعاقد مع مبابي

أنهى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وقال مدرب الريال في مؤتمر صحفي الخميس: “أستبعد بنسبة 100%، التعاقد مع أي لاعب آخر هذا الصيف”.

وكانت تقارير صحفية، قد تكهنت بإمكانية تقدم الملكي بعرض في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات من أجل ضم مبابي، بعد حل اللاعب لأزمته مع إدارة باريس سان جيرمان.

وحول إمكانية الاستغناء عن لاعبين آخرين، ردّ أنشيلوتي: “أعتقد أننا أكملنا القائمة، وكل لاعب يركز على الموسم الجديد.. ربما يغيّر أي لاعب رأيه، ولكنني لا أتخوف من ذلك”.

وتعاقد النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع 5 لاعبين جدد، وهم جود بيلينغهام، أردا غولر، خوسيلو، فران غارسيا، والحارس كيبا القادم من تشيلسي على شكل إعارة لموسم واحد.