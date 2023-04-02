أنصار “البي آس جي”: تمرة وكأس ماء يُقلقان اتحاد الكرة الفرنسي!

عبّر أنصار فريق باريس سان جيرمان سهرة الأحد عن سخطهم من اتحاد الكرة المحلّي، بِسبب منعه إيقاف المقابلات لِإفطار اللاعبين المسلمين.

وتُجرى عند كتابة هذه الأسطر مباراة فريق باريس سان جيرمان والضّيف نادي أولمبيك ليون، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

وجلب مُشجّعو فريق “البي آس جي” لافتة كبيرة، وعلّقوها في إحدى مدرجات ملعب “حظيرة الأمراء”، كتبوا عليها: “تمرة وكأس ماء، هاجس اتحاد الكرة الفرنسي!”. في إشارة إلى سنّة سيّد المُرسلين (عليه الصلاة والسلام) عند الإفطار في شهر رمضان الفضيل، والتي تُشكّل عبئا على كاهل مسؤولي اتحاد فرنسا لِكرة القدم.