أنصار الترجي يضغطون ويرفضون التعاقد مع كريم عريبي

إدارة النادي التونسي تسعى للتخلص من شتي ومزيان

طالب أنصار نادي الترجي التونسي إدارة النادي، بعدم التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري كريم عريبي، لاعب فريق نيم أولمبيك الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبحث مسؤولو شيخ الأندية التونسية عن التعاقد مع مهاجم جديد، ويعد عريبي من أبرز الأسماء المرشحة في الوقت الحالي لتولي قيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، بعد أن فك الترجي ارتباطه بالمهاجم الغاني خالد عبد الباسط.

وقالت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، إن إدارة النادي التونسي تتفاوض مع نظيرتها في نيم الفرنسي بشأن انتقال محتمل للمهاجم الجزائري البالغ من العمر 27 عاما، رُغم القيمة المرتفعة للصفقة ماليًا، وأجرت مختلف المنتديات والصفحات المهتمة بنادي الترجي استطلاعاً لرأي جماهير الفريق، للتعرف على مدى تأييدها أو رفضها لفكرة تعاقد ناديهم مع عريبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث عارضت كثير من الجماهير التي شاركت في الاستطلاع، فكرة ضم عريبي للفريق بقوة، وطالبت بعدم إتمام الصفقة والبحث عن أسماء أفضل يمكنها تحسين الأرقام التهديفية للترجي.

ويعود قرار أنصار الترجي الذين عارضوا تعاقد فريقهم مع عريبي إلى العديد من الأسباب، فمنهم من يرفض انضمامه للنادي لارتفاع سعره (450 ألف يورو حسب تسريبات أولية)، ومنهم من يرى أنه لا يستحق حمل قميص الترجي بعدما دافع في وقت سابق عن ألوان النجم الساحلي، الغريم التقليدي للترجي، ويعد ضعف أرقام عريبي التهديفية من الأسباب المهمة أيضا، إذ فشل في إحراز الأهداف خلال 13 مباراة لعبها في الموسم الماضي في “الليغ 1″، واكتفى بتسجيل 6 أهداف خلال 28 مباراة لعبها في الدوري التونسي مع فريق “جوهرة الساحل سوسة”.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية تونسية بأن الترجي ما يزال يرغب في التخلص من بعض اللاعبين، أبرزهم الجناح الجزائري عبد الرحمن مزيان، الذي كان على وشك الانتقال إلى اتحاد العاصمة الشتاء الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة، فضلا عن المدافع الجزائري الآخر، إلياس شتي، الذي قدم مستويات متواضعة خلال المباريات الكبيرة في منافسة دوري أبطال إفريقيا، ما تسبب بشكل أو بآخر في خروج الفريق من الدور نصف النهائي للمسابقة أمام الأهلي المصري شهر جوان الماضي.