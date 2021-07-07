أنصار “الخضر” يعاتبون عمارة على الهزيمة في الكولسة العربية

مخاوف كبيرة من الكولسة الإفريقية ضد أشبال بلماضي

لم تمر هزيمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في النهائي أمام السعودية مرور الكرام على أنصار “الخضر”، الذين أدلوا بدلوهم في مباراة النهائي، بتحية المنتخب على المشوار الرائع المقدم رغم عدم التتويج بالكأس.

وألقى الأنصار اللوم في نفس الوقت على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وعلى رأسه الرئيس شرف الدين عمارة على الهزيمة في الكولسة العربية، بتعيير توقيت اللقاء، وإجبار الشبان على اللعب تحت درجة حرارة عالية، لم يتعودوا عليها من قبل.

وصبت مجمل التعليقات على التهنئة التي تقدم بها رئيس “الفاف” وأعضاء المكتب الفدرالي على الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، في نقاط مشتركة بين أصحاب التعليقات، الذين شجعوا شبان لاسات.

وأشادوا بالمواهب التي تضمها في التشكيلة، لكن ما حزّ في نفسهم هو اكتفاء الرئيس عمارة بالتعجب من تغيير توقيت المباراة والحكام، وتقديم ملاحظات فحسب، دون أن يتغيّر شيء بالنسبة لتوقيت المباراة، وهو ما اعتبروه بمثابة الهزيمة في “الكولسة” العربية.

وذهب البعض من أصحاب التعليقات، إلى التأكيد بأن هذا درس يجب الاعتبار منه، تحسبا للكولسة الإفريقية، بالنسبة لمنتخب الأكابر، خاصة وأن أشبال بلماضي مقبلون على تصفيات مونديال قطر بداية من شهر سبتمبر المقبا، وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد أبدى مخاوفه سابقا من هذه النقطة، خاصة بعد مباراة زامبيا، و”المجزرة” التحكيمية التي ارتكبها حكم تلك المباراة في حق “الخضر” خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا.