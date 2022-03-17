أنصار النجم الأحمر يُردّدون أغنية “كاتيوشا” ويُذكّرون أمريكا بِجرائمها

ندّد أنصار فريق النجم الأحمر لِبلغراد الصربي مساء الخميس، بِسياسة الكيل بِمكيالَين، التي تنتهجها أمريكا والبلدان الغربية وحلف “الناتو”.

حدث ذلك خلال مباراة فريق النجم الأحمر لِبلغراد الصربي وضيفه نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بِرسم إياب ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

ورفع مُشجّعو فريق النجم الأحمر لافتة كبيرة في مدرجات ملعب العاصمة الصربية بلغراد (الصورة المُدرجة أعلاه)، ذكّروا فيها أمريكا والبلدان الغربية وحلف الناتو، بِملازمتهم “صمت المقابر”، حين غزوهم وارتكابهم جرائم بشعة في بلدان عديدة عبر أرجاء المعمورة، مثل الصومال والعراق وليبيا وسوريا واليمن وأفغانستان ونيكاراغوا وغواتيمالا وبنما.

كما ردّد أنصار مُمثّل الكرة الصربية الأغنية الشعبية “كاتيوشا”، التي اشتهر بها السوفيات عشية الحرب العالمية الثانية أواخر الثلاثينيات. في رسالة واضحة بعثوا بها إلى أمريكا.

ومارست أمريكا والدول الغربية هذه الأيّام ضغوطا قوية لِفرض عقوبات غليظة وبِالسرعة الإلكترونية على الكرة الروسية، بعد عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا. رضخت لها بعض “البيادق” مثل “الفيفا” والمحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية. رغم أن لوائح اللّعبة الأكثر شعبية في العالم، تنصّ على عدم إقحام السياسة في المجال الكروي.