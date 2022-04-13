أنصار بلوزداد وسطيف يُمكنهم حضور مواجهتَي رابطة الأبطال

منحت السلطات العمومية الضوء الأخضر للجمهور، بِارتياد الملاعب في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكان قرار المنع قد أملاه تفشّي فيروس “كورونا” عبر أرجاء المعمورة، في مطلع سنة 2020. واستمرار مخاطر هذه الجائحة.

وهكذا يُمكن للجمهور الجزائري حضور المقابلتَين القادمتَين لِفريقَي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، في المنافسة الإفريقية الأولى للأندية.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” مقابلتَي: وفاق سطيف مع الترجي التونسي، وشباب بلوزداد مع الوداد البيضاوي المغربي، لِحساب ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وتُجرى المباراة الأولى الجمعة المقبلة، وتُقام المواجهة الأخيرة يوما من بعد، في توقيت العاشرة ليلا لِكلَيهما.

وتتّسع المنشأة الكروية العاصمية لِنحو 60 ألف مقعد.