أنصار تشيلسي: “ليفربول مدينة الفقر والجوع”

ردّد أنصار نادي تشيلسي هتافات ساخرة ضد مُشجّعي فريق إيفرتون، فحواها أن سكّان مدينة ليفربول يُعانون الفقر والجوع.

واستضاف فريق إيفرتون بِميدانه المُنافس نادي تشيلسي بعد ظهيرة الأحد الماضي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإنجليزية.

ويقع مقرّ نادي تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، نظير مدينة ليفربول بِالنسبة لِفريق إيفرتون.

وندّدت إدارة نادي إيفرتون في أحدث بيان لها بِما صدر عن جماهير فريق تشيلسي، وبِالمُقابل، عبّرت عن ارتياحها لِتضامن مُشجّعي إيفرتون مع نظرائهم لدى الجار نادي ليفربول، في حملة لِمكافحة الجوع.

وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس اللّجنة التي تتبنّى هذه الحملة مُشجّعي فريق إيفرتون إلى إحضار الأطعمة، خلال مواجهة الزّائر نادي فولهام. وقال مُلتزما في حال نجاح ما دعت إليه هيئته: “أضمن لكم أنه لن يذهب مُشجّع إلى البيت وينام وهو جائع”!

وتُقام هذه المباراة الجوارية لِحساب منافسة “البريمرليغ”، سهرة الـ 19 من ديسمبر الحالي. عِلما أن مقرّ نادي فولهام يقع بِدوره في لندن.