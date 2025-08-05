-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أنصار دوسلدورف ألغوا صفقة انتداب الصهيوني “ويسمان”

الشروق الرياضي
  • 70
  • 0
أنصار دوسلدورف ألغوا صفقة انتداب الصهيوني “ويسمان”
ح.م
شون ويسمان.

تخلّت إدارة نادي فورتونا دوسلدورف الألماني في آخر لحظة، عن انتداب اللاعب الصهيوني شون ويسمان.

وكان مهاجم منتخب الكيان الصهيوني شون ويسمان (29 سنة) يرتدي زي نادي غرناطة الإسباني، منذ صيف 2023.

وأبدت إدارة نادي فورتونا دوسلدورف من القسم الثاني الألماني استعدادها لِجلب هذا اللاعب، وأوشكت أن تُبرم الصفقة، قبل أن تتخلّى عنه.

واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، فإن أنصار فريق فورتونا دوسلدورف ضغطوا على إدارة النادي لِعدم جلب شون ويسمان، بِسبب منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تلمّع الصورة القاتمة للمحتلّ الصهيوني، وتتستّر على جرائمه الوحشية في فلسطين.

مقالات ذات صلة
“الكاف” يُعلن عن قائمة الخبراء لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

“الكاف” يُعلن عن قائمة الخبراء لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

محليو “الخضر” يضربون بقوة ويراهنون على لقب “الشان” من الآن

محليو “الخضر” يضربون بقوة ويراهنون على لقب “الشان” من الآن

سفيان فيغولي ينضم رسميا إلى نادي أمانة بغداد

سفيان فيغولي ينضم رسميا إلى نادي أمانة بغداد

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

“الفاف” تطلق الدفعة الثانية من التكوين

“الفاف” تطلق الدفعة الثانية من التكوين

“الخضر” من أجل تحقيق بداية موفقة في “الشان”

“الخضر” من أجل تحقيق بداية موفقة في “الشان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد