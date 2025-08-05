أنصار دوسلدورف ألغوا صفقة انتداب الصهيوني “ويسمان”

تخلّت إدارة نادي فورتونا دوسلدورف الألماني في آخر لحظة، عن انتداب اللاعب الصهيوني شون ويسمان.

وكان مهاجم منتخب الكيان الصهيوني شون ويسمان (29 سنة) يرتدي زي نادي غرناطة الإسباني، منذ صيف 2023.

وأبدت إدارة نادي فورتونا دوسلدورف من القسم الثاني الألماني استعدادها لِجلب هذا اللاعب، وأوشكت أن تُبرم الصفقة، قبل أن تتخلّى عنه.

واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، فإن أنصار فريق فورتونا دوسلدورف ضغطوا على إدارة النادي لِعدم جلب شون ويسمان، بِسبب منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تلمّع الصورة القاتمة للمحتلّ الصهيوني، وتتستّر على جرائمه الوحشية في فلسطين.