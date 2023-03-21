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رياضة

أنصار لاتسيو الإيطالي يُطلقون هتافات ضد الصّهاينة

الشروق الرياضي
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أنصار لاتسيو الإيطالي يُطلقون هتافات ضد الصّهاينة
ح.م

أطلق أنصار فريق لاتسيو الإيطالي هتافات مُعادية للصّهاينة، في مباراة للبطولة لُعبت مساء الأحد الماضي.

وتبارى فريق لاتسيو مع الجار نادي روما، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الإيطالية.

ودوّت مدرجات ملعب “الأولمبيكو” بِهتافات أنصار فريق لاتسيو المُعادية للصّهاينة، كما ذكرته أحدث التقارير الصّحفية المحلّية. التي أضافت أن أحد مُشجّعي فريق “النّسور” جلس في المدرجات، وهو يرتدي قميصا كتب عليه “نجل هتلر”، ورقم “88” (الصّورة المُدرجة أعلاه) الذي يرمز إلى حرف “H” في اللاتينية، ويُشير إلى تحية النّازيين “هاي هتلر” في ثلاثينيات القرن الماضي.

و ما زال أنصار نادي لاتسيو الإيطالي أوفياء لِتقاليدهم في معاداة الكيان الصّهيوني، مثلما هو الشّأن لِمُشجّعي فريق سلتيك الأسكتلندي.

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