أنصار مولودية الجزائر “ممنوعون” من التنقل إلى قسنطينة

في اتفاق بين إدارة الناديين عشية المباراة

اتفقت إدارة مولودية الجزائر مع نظيرتها من شباب قسنطينة في الساعات الأخيرة، ممثلتين في رئيس مجلس الإدارة عمار براهمية وكذا المدير قاسمي رمزي على التوالي، على عدم تنقل أنصار المولودية إلى قسنطينة هذا الخميس، لحضور مباراة الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، المقررة بين فريقهم وشباب قسنطينة، على ملعب “بن عبد المالك رمضان”، علما أنه تم السماح لحضور 4000 مناصر فقط من جانب “السياسي” لحضور المباراة المباراة المقبلة على أن يتم يتم تسويق التذاكر صبيحة اليوم في ملعب “بن عبد المالك رمضان” مع إجبارية إحضار بطاقة التلقيح بالنسبة للمناصرين أثناء العملية.

يشار أن الاتفاق الموقع بين مسؤولي الناديين سيجعل منع تنقل الأنصار في ما بينهما للموسم الثاني على التوالي وذلك على خلفية الأحداث الخطيرة التي شهدتها مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في نصف نهائي كأس الجزائر موسم 2018 – 2019 التي لعبت في قسنطينة.

علما أن إدارة شباب قسنطينة كانت قد راسلت نهاية الأسبوع الفارط، الرابطة الوطنية المحترفة للتأكد من مدى مواصلة الهيئة العمل بمنع تنقل أنصار مولودية الجزائر إلى قسنطينة لمؤازرة فريقهم، والمعاملة بالمثل في المواجهة المقبلة هذا الخميس.

وفي سياق آخر، يواصل النادي القسنطيني التحضير للموعد المقبل أمام المولودية، على ملعب “الكرابس” وسط أجواء تنافسية، خصوصا بعد تحقق “الديكليك” في مواجهة نجم مقرة وكذا الفوز الذي عاد به أشبال حجار من تلمسان بثنائية نظيفة أمام الوداد المحلي، إضافة إلى قيام الإدارة بتسوية كل المنح العالقة، وهو الأمر الذي سيحفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل ومن ثم الاقتراب من موكب المقدمة، مثلما يطمح إليه المدرب حجار.