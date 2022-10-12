أنصار مونشغلادباخ يختارون بن سبعيني أفضل لاعب في الفريق

يواصل تحطيم الأرقام مع فريقه في البوندسليغا

اختار أنصار نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، أفضل لاعب في الفريق خلال الفترة الماضية، في تصويت على موقع “غلادباخ لايف” المقرب من النادي الألماني عطفا على المستويات الكبيرة التي يقدمها مدافع “الخضر” منذ بداية الموسم، ما رفع من فرص انتقاله إلى ناد أكبر الصيف المقبل.

ويتواجد رامي بن سبعيني على رادار عديد الأندية الأوروبية الكبيرة، في صورة ناديي جوفنتوس وانتر الإيطاليين، والتي تسعى لاستغلال الوضعية التعاقدية لمدافع “الخضر” (ينتهي عقده مع غلادباخ شهر جوان المقبل)، من أجل ضمه في صفقة مجانية، في وقت لم يتوصل فيه بن سبعيني إلى اتفاق لتجديد عقده مع إدارة غلادباخ، وكان نجم نادي رين الفرنسي السابق خطف الأضواء في الجولة التاسعة من “البوندسليغا”، عندما قاد فريقه إلى الفوز على الغريم كولن في ديربي الراين، بنتيجة خمسة أهداف لهدفين (5ـ2)، سجل منها المدافع الجزائري هدفين، أكد بهما مهاراته التهديفية الكبيرة رغم منصبه الدفاعي، ونجح بن سبعيني في تسجيل الهدف الأول له عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45+ 2 من الشوط الأول، وبمهارة عالية تنافس كبار مهاجمي الكرة العالمية، ليؤكد تفوقه في تنفيذ ضربات الجزاء بعد أن وصلت نسبة نجاحه مع غلادباخ إلى 100 من المائة (7 على 7)، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 76 على طريقة قنّاصي الأهداف.

ونجح الظهير الأيسر الجزائري (27 عاما) في الوصول إلى هدفه الرابع في الدوري الألماني (8 مباريات)، ما جعله محل إشادة واسعة من طرف الجماهير ووسائل الإعلام الألمانية، التي قالت عنه إنه أفضل مدافع هدّاف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إلى درجة أنه ينافس كبار المهاجمين في القارة العجوز إحصائيا، وذهب بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى عقد المقارنات بين أرقام المدافع الجزائري التهديفية في “البوندسليغا” وعديد نجوم الكرة العالمية المهاجمين، وبات بن سبعيني استنادا إلى هذه الأرقام ينافس نجم بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 4 أهداف في 9 مباريات بالدوري الألماني، وتفوق بن سبعيني “الهدّاف” (4 أهداف في 8 مباريات بالدوري الألماني)، على نجم نادي ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفين فقط خلال 8 مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز، وحتى على مواطنه رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، الذي سجل هدفا واحدا في 8 مباريات بـ”البريميرليغ”.

وكان المدافع الجزائري تعرض لانتقادات قاسية في الجولة الثامنة من الدوري الألماني، عندما خسر فريقه بخماسية لهدف (5ـ1) أمام فردير بريمن، وسجل بن سبعيني هدفا ضد مرماه وتسبب في هدفين آخرين، لكنه نجح في ديربي الراين في رد الاعتبار لنفسه وبسرعة كبيرة.