أنصار نادي بريست غاضبون من سليماني بسبب الأداء الهزيل

لم يقدم ما كان منتظرا منه منذ التحاقه بالفريق

تعرض الجزائري إسلام سليماني، مهاجم بريست، لهتافات استهجان من قبل جماهير فريقه، خلال مشاركته في لقاء لوريان، بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. وشارك الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، في المباراة منذ البداية، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 77، حيث تفاجأ بإطلاق جماهير فريقه لصافرات استهجان، مع وابل من السباب.

ويعود سبب غضب جماهير بريست على سليماني، إلى المستوى الهزيل الذي يقدمه رفقة النادي، حيث عجز على تقديم الإضافة لكتيبة ميشيل دير زاكاريان، منذ استقدامه خلال الميركاتو الماضي، من سبورتينج لشبونة.

وتلقى بريست، هزيمة جديدة على أرضية ميدانه أمام ضيفه لوريان، بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق تيريم موفي، من جانب لوريان حيث سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 24 و53.

وارتفع رصيد لوريان، الذي واصل سلسلة انتصاراته في المسابقة التي استمرت للمباراة السادسة على التوالي، إلى 25 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.في المقابل، تجمّد رصيد ستاد بريست، الذي واصل بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم عقب تلقيه خسارته السادسة في المسابقة مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط ليقبع في مؤخرة الترتيب.