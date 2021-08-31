أنصار نادي مونبلييه الفرنسي يتهمون ديلور بالخيانة
اتهم بعض أنصار نادي مونبلييه الدولي الجزائري أندي ديلور في طريقة مغادرته النادي، بالخيانة، حيث شكل صدمة حقيقية بالنسبة لأنصاره السابقين في مونبلييه، والذين لم يتقبلوا الطريقة التي غادر بها المُهاجم قلعة “لاموسون” دون سابق إنذار. وتأتي صدمة جماهير مونبلييه، كون ديلور أكد مرارا وتكرارا بأنه ينوي الاعتزال مع فريقهم واللعب معه إلى غاية آخر لحظة من مشواره الاحترافي.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن عدم اكتفاء مشجعي مونبلييه بالهجوم الشرس على “مُحارب الصحراء” في مواقع التواصل الاجتماعي، بل إنهم تجاوزوا هذه الحدود عبر التوجه أمام الحي الذي يُقيم فيه اللاعب بمنطقة “جيجان”، وقاموا بتوجيه رسالة قوية له، حيث كتبوا على أحد جدران البنايات هناك: “ديلور نسيت حُب الفريق من أجل الأموال”.
وأعلن نيس، تعاقده مع ديلور، قادما من مونبلييه، في صفقة قدرتها التقارير الصحفية الفرنسية بنحو 10 ملايين يورو.
ولا تزال ردود الفعل الغاضبة، داخل مونبلييه تظهر، حيث إن “ليكيب”، أكدت أن إدارة النادي واللاعبين يشعرون بالحيرة من تصرفات ديلور، والذي كان يُصر على رفع راتبه وتمديد عقده ومنحه شارة القيادة، وهو ما حصل عليه بشكل مُباشر وسريع، ليقوم في نهاية المطاف بالرحيل بشكل غير مُتوقع تماما. ويملك ديلور خبرات كبيرة في الدوري الفرنسي، حيث سبق أن لعب في تورز وكاين وتولوز، كما خاض تجارب خارج فرنسا مع ويجان الإنجليزي وتيجريس في المكسيك. وتألق ديلور بشكل خاص خلال منافسات الموسم الماضي مع مونبلييه، بتسجيله 19 هدفا بجانب 10 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.