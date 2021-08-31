أنصار نادي مونبلييه الفرنسي يتهمون ديلور بالخيانة

طريقة مغادرته الفريق لم تعجبهم

اتهم بعض أنصار نادي مونبلييه الدولي الجزائري أندي ديلور في طريقة مغادرته النادي، بالخيانة، حيث شكل صدمة حقيقية بالنسبة لأنصاره السابقين في مونبلييه، والذين لم يتقبلوا الطريقة التي غادر بها المُهاجم قلعة “لاموسون” دون سابق إنذار. وتأتي صدمة جماهير مونبلييه، كون ديلور أكد مرارا وتكرارا بأنه ينوي الاعتزال مع فريقهم واللعب معه إلى غاية آخر لحظة من مشواره الاحترافي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن عدم اكتفاء مشجعي مونبلييه بالهجوم الشرس على “مُحارب الصحراء” في مواقع التواصل الاجتماعي، بل إنهم تجاوزوا هذه الحدود عبر التوجه أمام الحي الذي يُقيم فيه اللاعب بمنطقة “جيجان”، وقاموا بتوجيه رسالة قوية له، حيث كتبوا على أحد جدران البنايات هناك: “ديلور نسيت حُب الفريق من أجل الأموال”.

وأعلن نيس، تعاقده مع ديلور، قادما من مونبلييه، في صفقة قدرتها التقارير الصحفية الفرنسية بنحو 10 ملايين يورو.

ولا تزال ردود الفعل الغاضبة، داخل مونبلييه تظهر، حيث إن “ليكيب”، أكدت أن إدارة النادي واللاعبين يشعرون بالحيرة من تصرفات ديلور، والذي كان يُصر على رفع راتبه وتمديد عقده ومنحه شارة القيادة، وهو ما حصل عليه بشكل مُباشر وسريع، ليقوم في نهاية المطاف بالرحيل بشكل غير مُتوقع تماما. ويملك ديلور خبرات كبيرة في الدوري الفرنسي، حيث سبق أن لعب في تورز وكاين وتولوز، كما خاض تجارب خارج فرنسا مع ويجان الإنجليزي وتيجريس في المكسيك. وتألق ديلور بشكل خاص خلال منافسات الموسم الماضي مع مونبلييه، بتسجيله 19 هدفا بجانب 10 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.