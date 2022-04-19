أنصار وستهام الإنجليزي قلقون بسبب تراجع مستويات بن رحمة

مطالب بإبقائه لموسم آخر بدل بيعه الصيف المقبل

عبر أنصار نادي وستهام الإنجليزي عن قلقهم بسبب وضعية الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، وتراجع مستوياته في الفترة الماضية، بدليل ما قدمه خلال مواجهة بيرنلي الأخيرة، في الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل هدف لمثله.

وشارك بن رحمة بديلا في مباراة بيرنلي ابتداء من الدقيقة 65، لكنه لم يقدم المستويات المطلوبة، كما يحدث، حسب الكثير من المتابعين، خلال الأشهر الأخيرة، ما عرّضه للكثير من الانتقادات من طرف وسائل الإعلام الانجليزية.

وقال موقع “هامرز نيوز” الانجليزي إن جماهير نادي وستهام قلقة من وضعية كل من سعيد بن رحمة وزميله الكرواتي، نيكولا فلاسيتش، مع النادي اللندني، بسبب عدم قدرتهما على صنع الفارق في الفترة الأخيرة رغم كل الفرص التي منحت لهما، وجاء في التقرير: “يبدو أن كلا من فلاسيتش وبن رحمة يعانيان من نقص واضح في الثقة. هذا ليس بالأمر الجيّد عندما بالنسبة للاعبين يتوقع أن يصنعا الفارق في خط الهجوم”، وتابع: “مهما كانت أسباب انتقالهما إلى وستهام (بن رحمة ضد رغبة مويس وفلاسيتيش بتوصية منه)، يجب على مويس محاولة الحصول على أفضل ما في المهاجمين غير الفعّالين”، وزاد: “يجب أن يحل مدرب وستهام قضية نيكولا فلاسيتش وسعيد بن رحمة”، قبل أن يبرر تراجع مستويات الدولي الجزائري بالقول: “بن رحمة حالة مختلفة تماما. لديه القدرة على أن يكون اللاعب المتألق في كل مباراة لكن يبدو أن ثقته قد تراجعت تمامًا الآن”، وأردف: “الجناح الجزائري خائف جدا من مواجهة خصومه خوفا من فقدان الكرة والتعرض للانتقاد بعد المباراة من ديفيد مويس”.

من جهة أخرى، دافع موقع “هامرز نيوز” عن سعيد بن رحمة وطالب بالاحتفاظ به لموسم آخر، بعد أن تحدثت بعض المصادر عن إمكانية بيعه الصيف المقبل، وأكد في تقريره: “وستهام دفع نحو 60 مليون جنيه استرليني للحصول على بن رحمة وفلاسيتش. إذا تم بيعهما هذا الصيف لن يحصل النادي على نصف المبلغ المدفوع من أجلهما”، ونصح ذات المصدر مويس بالقول: “لهذا السبب يجب أن نحتفظ بهما لمدة عام آخر على الأقل. ديفيد مويس هو مدرب وستهام لذا فإن المسؤولية تقع على عاتقه”، مضيفا: “يجب على الاسكتلندي أن يجد طريقة للحصول على أفضل النتائج من هذا الثنائي”، وزاد: “ربما يحتاج مويس إلى وضع مزيد من الثقة في بن رحمة”.