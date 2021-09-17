أنصار وست هام يدافعون عن بن رحمة بسبب لعبة “فيفا 22”

محرز لم يكن راضيا عن التقييم الذي تحصل عليه

سخر أنصار نادي وست هام الانجليزي من تقييم الشركة المنتجة للعبة “فيفا 22″، الخاصة بالدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، وتحصل الأخير على تقييم 79%، ووصف الأنصار التصنيف الذي تحصل عليه نجم منتخب الجزائر بـ”الغبّي” والغريب، خاصة ما تعلق ببعض التقييمات المتعلقة بمهاراته الفردية وعلى رأسها المراوغة.

وكانت لعبة “فيفا 22” منحت جناح وست هام، الجزائري سعيد بن رحمة، تقييما بلغ 79، حيث بلغت سرعته 80، وقوة تسديداته 75، ودقة التمرير 72، والمراوغة 81، والمساهمة الدفاعية 36، والقوة البدنية 55، الأمر الذي أثار حفيظة جماهير النادي اللندني وأكدت بأن لاعبها يستحق تقييما أفضل، وانتقد أنصار وست هام بشدة التقييم الذي تحصل عليه الدولي الجزائري في لعبة “فيفا 22″، وعلق أحدهم في أحد الحسابات الجماهيرية للنادي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تقييم 81 في المراوغة..” وأرفقها برمز الضحك إلى حد البكاء للسخرية من هذا التقييم، على اعتبار أن المراوغة هي من أكبر نقاط قوة بن رحمة، وتضعه حتى كأفضل المراوغين وأمهرهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودعمه مشجع آخر، قائلا: “تصنيف 81 في المراوغة أمر سخيف ومحيّر”، وذهب أحد المشجعين إلى أبعد من ذلك عندما غرّد على بطاقة بن رحمة في لعبة “فيفا 22″، قائلا: “إنه قلة احترام”، ما يبرز المكانة الكبيرة التي يتمتع بها بن رحمة لدى جماهير وست هام، التي تصنفه كواحد من أفضل اللاعبين المهاريين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهته، كان رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، انتقد بدوره قبل يومين تصنيفه في اللعبة الشهيرة الواسعة الانتشار بين الجماهير وحتى اللاعبين أنفسهم، وتحصل محرز على تقييم بلغ 86، وبلغت سرعته 81 وقوة تسديداته 79 ودقة التمرير 81 والمراوغة 90 والمساهمة الدفاعية 38 والقوة البدنية 60، ونشر محرز صورة التقييم الذي تحصل عليه في لعبة “فيفا 22″، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها برموز الاندهاش والتعجب، وهو ما يبرز استغرابه للتقييم الذي تحصل عليه مقارنة مع لاعبين آخرين، علما أن هذه اللعبة دائما ما تثير الجدل بخصوص التقييم مع كل إصدار جديد لها.