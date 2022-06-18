أنطوني ماندريا على أعتاب الانضمام إلى نادي كون الفرنسي

رشحه بلماضي لأن يكون خليفة مبولحي لحراسة عرين الخضر

يقترب الدولي الجزائري الجديد، الحارس أنطوني ماندريا، من الانتقال إلى نادي كون من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وأفادت صحيفة، “ويست فرونس”، يوم أمس، أن حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري، أونطوني ماندريا، على أعتاب الانضمام إلى نادي كون الفرنسي. هذا الأخير يعتزم إنهاء ملف الانتدابات والتعاقد مع كل اللاعبين المستهدفين من قبل الإدارة قبل انطلاق تحضيرات بداية الموسم الجديد التي سيشرع فيها الفريق يوم 23 جوان الجاري، حتى لا يتأخروا عن المرحلة الإعدادية على بقية زملائهم بالنادي.

و معلوم، أن حامي عرين نادي أونجي سابقا، أنطوني ماندريا، صاحب 25 عاما، تلقى أول دعوة للانضمام إلى المنتخب الوطني في تربص شهر جوان الجاري، وسجل أول ظهور رسمي له مع الخضر خلال اللقاء الودي أمام منتخب إيران يوم 12 جوان بقطر، وهو الاختبار الذي اجتازه بنجاح بفضل الوجه المقبول الذي ظهر به أمام أعين المدرب الوطني، جمال بلماضي، ومدرب حراس المرمى جمال بوراس، اللذين منحاه فرصة كاملة للتعبير عن إمكانياته طيلة 90 دقيقة أمام منافس متأهل إلى كأس العالم منتخب إيران .

ويحاول الطاقم الفني الوطني فرض منافسة قوية ما بين حراس المرمى داخل المنتخب، للبحث على خليفة للحارس الأساسي رايس مبولحي، الذي سيكون من الصعب عليه الاستمرار مع الخضر لفترة طويلة بسبب تقدم عمره، ولهذا اعتمد بلماضي ومدرب حراسه على سياسة جديدة تتمثل في الاستعانة بحراس شباب، لخلق منافسة بينهم من أجل اختيار الحارس المستقبلي للمنتخب الوطني، ومن بين الأسماء المرشحة لنيل هذا الشرف هناك الحارس أنطوني ماندريا، الذي ينافس يوسف زغبة وعبد القادر مجادل على مكانة ثانية في انتظار اعتزال مبولحي في المدى المتوسط.