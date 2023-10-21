أنغام تدعو على الناطق باسم جيش الاحتلال وعمرو أديب يتدخل!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات داعمة للمطربة المصرية أنغام، التي دخلت في سجال مع الناطق باسم جيش الاحتلال بسبب المجازر المرتكبة في غزة والتي راح ضحيتها أطفال أبرياء.

وحظي السجال بين أنغام وأفيخاي أدرعي عبر منصة إكس باهتمام وتفاعل لافتين في مصر والدول العربية، خاصة مع التطورات الحاصلة.

ونشر أفيخاي عبر حسابه، تدوينة طلب فيها من سكان حي الزيتون شمال قطاع غزة بالتوجه إلى جنوبا، لتدون أنغام عبر صفحتها بالدعاء عليه: “ربنا ياخذك ويريحنا من وشك” مع رمز يتقيأ.

فرد المتحدث الإسرائيلي منتقداً دعاء الفنانة المصرية عليه بالقول: “حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية”.

وأضاف: “أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية”.

لترد أنغام عليه بجمل أدانت فيها قتل الأطفال والاعتداء على المدنيين في فلسطين: “انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟”.

وأضافت: “يعني مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟

بعدما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.

وأردفت: “الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)”.

وتابعت: “شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت.. وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم”.

وختمت الفنانة الغاضبة من فرط بشاعة الصور التي نراها يوميا لجرائم الاحتلال في غزة، بقوله عز وجل: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

في ذات السياق دخل الإعلامي المصري عمرو أديب على خط السجال بينهما، وكتب على حسابه الشخصي بموقع إكس: “الست أنغام دي القوه الناعمه بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنه حاجه حتكيفك تمام”.

وطالب نشطاء من جميع الفنانين، الرد على أفيخاي أدرعي كما فعلت أنغام لأن مجادلته جزء من دعم القضية الفلسطينية وتبيان للجرائم الوحشية المرتكبة في حق المدنيين في القطاع الذي ينزف دما منذ 15 يوما.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت تأجيل حفلها الغنائي في دبي يوم 20 أكتوبر الجاري لرفضها الغناء بسبب الأوضاع في غزة، وعلقت قائلة عبر صفحتها بعلى إنستغرام: “نظراً للأحداث المؤلمة في فلسطين، تم تأجيل الحفل”.