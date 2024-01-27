أنغولا أوّل منتخب يعبر إلى ربع النّهائي

باتت أنغولا مساء السبت أوّل منتخب يبلغ محطّة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، نسخة كوت ديفوار 2024.

وفاز منتخب أنغولا بِثُلاثية نظيفة على جاره فريق ناميبيا، لِحساب ثمن نهائي “الكان”. في مباراة احتضن أطوارها ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي، تحت إدارة حكم السّاحة الموريتاني دهان بيدا.

وأمضت أنغولا أهدافها في الدقائق الـ 38 والـ 42 والـ 66، مع تسجيل طرد الحكم للاعب ينتمي إلى هذا المنتخب في الدقيقة الـ 17، وآخر ناميبي في الدقيقة الـ 40.

وبِتأهّلها لِرُبع النّهائي، كرّرت أنغولا سيناريو البطولة الإفريقية لِعامَي 2008 و2010، ولو أنه في تلك النّسختَين لم تتضمّن المنافسة محطّة ثمن النّهائي.

أمّا ناميبيا، فقد حقّقت إنجازا تاريخيا بِمشاركتها في ثمن النّهائي، ذلك أنها قبل “الكان” الإيفواري حضرت ثلاث بطولات، وودّعتها من الدور الأوّل.

وفي مباراة ربع النّهائي المُقرّر تنظيمها الجمعة المقبلة، يتبارى منتخب أنغولا مع الفائز من مواجهة نيجيريا والكاميرون.

وتُجرى مقابلة منتخبَي “النّسور الممتازة” و”الأسود الجموحة” سهرة السبت.