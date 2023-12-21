أنغولا تغادر منظمة الدول المصدرة للنفط

قالت أنغولا اليوم الخميس، 21 ديسمبر، أنها ستغادر منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، حسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقال وزير النفط الأنجولي ديامانتينو أزيفيدو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تعد تخدم مصالح البلاد. وتنضم بذلك أنغولا إلى المنتجين متوسطي الحجم الآخرين، الإكوادور وقطر، اللذين انسحبا من أوبك في العقد الماضي.

ونقلت الوكالة عن أزيفيدو قوله في بيان “نشعر أن أنغولا لا تكسب حاليا شيئا من البقاء في المنظمة ودفاعا عن مصالحها قررت المغادرة”.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس “تراجعت الأسعار بسبب القلق بشأن وحدة أوبك+ كمجموعة، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن المزيد من الأطراف ذات الثقل داخل التحالف يعتزمون اتباع مسار أنجولا”.

وتنتج أنجولا، التي انضمت إلى منظمة أوبك عام 2007، نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة بـ 28 مليون برميل يوميا للمجموعة بأكملها.

ولم ترد أوبك على الفور على طلب للتعليق بعد هذا القرار الذي كان مفاجئا حسب ما نقلته رويترز عن مندوبين بالمنظمة.