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رياضة

أنفونتينو: أنا شاكر للرئيس تبون وتحيا الجزائر

علي بهلولي
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أنفونتينو: أنا شاكر للرئيس تبون وتحيا الجزائر
الأرشيف
جياني أنفونتينو

أدلى رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو مساء الخميس، بِأولى انطباعاته الإعلامية بعد قدومه إلى الجزائر.

وقال رئيس “الفيفا” إنه سعيد بِزيارة الجزائر، وقد حضر حفل تدشين ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في انتظار إعطاء إشارة انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين مساء هذا الجمعة.

وتقدّم أنفونتينو بِتشكّراته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي خصّه بِاستقبال حارّ، ما إن وطأت قدماه أرض الجزائر.

واختتم جياني أنفونتينو ظهوره الإعلامي المُقتضب، بِترديد العبارة الشهيرة للجمهور الرياضي الجزائري: “1، 2، 3…تحيا الجزائر”.

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