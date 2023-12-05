“أنقذوا أرواح غزة”.. قافلة جديدة نحو غزة

البركة تواصل عملها الخيري رغم تجدد المعارك

تواصل جمعية البركة الجزائرية للعمل الإنساني والإغاثي نشاطاتها الخيرية في قطاع غزة، رغم تجدّد الحرب على القطاع، حيث تواصل البركة تجميع القافلات الإغاثية انطلاقا من دولة مصر في انتظار إدخالها إلى القطاع، عن طريق معبر رفح، الذي تعرض للغلق بمجرد انتهاء الهدنة بين جيش الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.

وتنشط جمعية البركة للعمل الإغاثي، منذ تجدد الحرب على غزة، حيث تحمل قافلة تضامنية جديدة هذه المرة شعار “أنقذوا أرواح غزة” التي تصب دوما في إطار حملة الوعد المفعول التي انطلقت في منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر المنصرم.

وتشارك في القافلة الإغاثية الجديدة، بمشاركة جمعيات خيرية جزائرية وعربية. والمساعدات التي تم تجميعها في مستودع بالقاهرة، تضم مختلف أنواع المساعدات، من تمور وأغذية معلبة، حلويات وشاي بأنواعه، الطحين ملح وأرز وجبن، إضافة إلى قارورات مياه وكراسي متحركة للمرضى.

إلى ذلك، قصدت عديد الشخصيات الوطنية والمشاهير مكتب جمعية البركة، لإبداء فخرهم بما تقوم به من عمل خيري رائد في المنطقة العربية، لصالح أهلنا في غزة. ومنهم وزراء سابقون، إعلاميون على غرار المعلق الرياضي حفيظ دراجي ونجمة قناة الجزيرة خديجة بن قنة، رؤساء أندية رياضية محلية، إطارات وقيادات ومشايخ.

ودعت الإعلاميّة، خديجة بن قنة، زملاءها في هذا القطاع، إلى نقل أخبار المتطوّعين لنصرة غزة، حتى يزيد تفاعل المواطنين مع جميع المبادرات الخيرية، وأضافت في زيارة لمكتب رئيس جمعية البركة، أحمد ابراهيمي: “.. يثلج الصدر لما يرى الإنسان هذا الجهد العملاق والعظيم الذي تقوم جمعية البركة، ونشعر عندها بأن فلسطين في قلب كل إنسان جزائري ومسلم”.

إلى ذلك، لا يزال مكتب جمعية البركة المتواجد في جنوب قطاع غزة، يواصل أعماله الإغاثية، رغم تواصل الحرب، من خلال مساعدة العائلات النازحة والمتضررة جراء القصف الصهيوني، وعلاج المرضى والجرحى.