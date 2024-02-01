“أنقذوا هند”.. ما قصة الطفلة الفلسطينية التي تتصدر الترند منذ يومين؟
اجتاح هاشتاغ “أنقذوا هند” شبكات التواصل الاجتماعي، لتتصدر الطفلة الفلسطينية الترند منذ يومين، بسبب اختفائها الغامض عقب استهداف جيش الاحتلال للسيارة التي كانت تقلها رفقة أفراد من عائلتها.
وروت والدة الطفلة هند للجزيرة نت ملابسات الحادث الذي أسفر عن استشهاد قريبتها الطفلة ليان واختفاء ابنتها وطاقم فريق إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني بعدما حاصرتهما قوات الاحتلال قرب محطة للمحروقات في غزة.
🚨 الاكثر تداول في وسائل التواصل الاجتماعي .. هند الطفلة صاحبة 6 سنوات أطلق الإحتلال النار على سيارة عائلتها و بقيت وحدها محاصرة في المركبة ومنذ تلك اللحظات وحتى الآن مصيرها مازال مجهول بناء على تصريحات الهلال الأحمر .. وصلت سيارة الإسعاف إلى المكان لكن هند غير موجودة و لا أحد… pic.twitter.com/O4ZZoYawRP
— البيان نيوز (@albyaan_) February 1, 2024
وقالت الوالدة لقناة الجزيرة إنها تركت ابنتها تذهب مع عائلة عمها المكونة من 6 أفراد في السيارة خوفا عليها من القصف، وأوضحت أنها كانت على اتصال مستمر مع الطفلتين للاطمئنان عليهما قبل أن يصلها نبأ استشهاد ليان وأفراد من العائلة.
وكشفت أنها حاولت -في اتصال هاتفي- تهدئة ليان التي أبلغتها أنها متعبة وخائفة جدا وتشعر بعطش شديد، موضحة أنه في اللحظة التي بدا فريق الهلال الأحمر يتحدث مع الطفلة ليان، قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل 7 أفراد.
ووثّق اتصال الهلال الأحمر بالطفلة ليان وهي تطلب المساعدة وتقول “نحن بحاجة لمساعدتكم.. إنهم يطلقون النار باتجاهنا.. نحن داخل السيارة والدبابة بالقرب منا”، ثم سمع أصوات إطلاق النار والصراخ، لينقطع الاتصال.
وأضافت الوالدة أن ابنتها هند أخبرتها -في اتصال هاتفي لاحق- أن ليان استشهدت وأنها لا تزال على قيد الحياة، وأكدت لها أنها مصابة في يدها وظهرها ورجلها.
والدة الطفلتين هند وليان رجب تروي للجزيرة ملابسات حادث استشهاد ابنتها ليان واختفاء هند pic.twitter.com/8OaKFJuh8t
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 31, 2024
ونشر الهلال الأحمر تسجيلا صوتيا للطفلة هند وهي تستنجدهم لأخذها وخوفها من الظلام، وبقائها معهم على الخط لأزيد من 3 ساعات تردد عبارة: “تعالوا خذوني”.
#انقذوا_هند الهلال الأحمر ينشر مكالمة أخرى مع الطفلة هند المحاصرة من دبابات الاحتلال في غزة ومصيرها ومصير طاقم الهلال الأحمر الذي ذهب لإنقاذها مجهول منذ 42 ساعة حتى هذه اللحظة pic.twitter.com/9EMm7zjX0v
— 🇵🇸𓂆𓂆ليان Lien (@7Layan7) February 1, 2024
وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار فقدانه الاتصال بفريق الإنقاذ الذي توجه لإنقاذ الطفلة هند العالقة في سيارة استهدفها الاحتلال في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أفراد عائلتها.
وقالت الجمعية في منشور لها إن 42 ساعة مرت على الحادثة، وما زال مصير الطفلة وفريق الإنقاذ مجهولا حتى الساعة.