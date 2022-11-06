“أنهض على الرّابعة صباحا وأبدا في ركل السّرير”!

في تصريحات مُثيرة لِمدرب البرازيل

اعترف الناخب الوطني البرازيلي “تيتي” بِأنّه يتعرّض لِضغط نفسي رهيب هذه الأيّام، عشية انطلاق منافسة كأس العالم بِقطر.

وتلعب البرازيل في المونديال الذي ينطلق بِتاريخ الـ 20 من نوفمبر الحالي، في فوج يضمّ منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون، على أن يتأهّل الرّائد والوصيف فيما بعد لِثمن النهائي.

وقال الناخب الوطني البرازيلي “تيتي” في أحدث ظهور إعلامي له عبر القناة التلفزيونية المحلّية “تي في غلوبو”: “يعتريني قلق شديد هذه الأيّام ولا أستطيع النّوم، وغالبا ما أستيقظ عند السّاعة الرّابعة صباحا، وأبدأ في ركل السّرير! فتقوم زوجتي بِتهدئتي”.

وسبق للتقني “تيتي” أن أشرف على منتخب البرازيل في كأس العالم 2018 بِروسيا، وتجمّدت مشاركة لاعبيه في الدور ربع النهائي، بعدما فشلوا في اجتياز العقبة البلجيكية.

وأضاف: “تصوّروا، ذهبتُ إلى شاطئ بارا دا تيجوكا نحو 500 مرّة! على أمل تبديد الضّغط”. عِلما أن المنتزه الذي يُشير إليه مدرب فريق “الأوريفيردي” يقع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتابع الناخب الوطني البرازيلي يقول: “انتقاء اللاعبين المُناسبين للمشاركة في المونديال أحد أكبر هواجسي. أعلم أن كلّ لاعب يرغب في حضور هذه التظاهرة الرياضية العالمية، كما تترقّب أسرهم بِاهتمام شديد لحظة الإعلان عن القائمة النهائية”.

ويُعتبر البرازيليون (217 مليون نسمة) أكثر شعوب العالم تعلّقا بِمنافسة المونديال، التي يحمل فيها منتخب بلادهم الرّقم القياسي في عدد التتويجات بِخمس كؤوس.

وفي تصريح إعلامي آخر، نشرته صحافة البرازيل، قال “تيتي” إن هدف مشاركة منتخبه في المونديال القطري، هو إحراز كأس العالم وترصيع القميص بِالنّجمة السادسة، ثم تقديم الإستقالة. مُوضّحا أنه سيترك منصبه في أواخر ديسمبر المقبل، مهما كانت النتيجة النهائية للبرازيل في كأس العالم.

ويُدرّب التقني “تيتي” (61 سنة) منتخب بلاده البرازيل منذ صيف 2016، فيما يغيب لقب كأس العالم عن خزانة التتويجات منذ نسخة اليابان وكوريا الجنوبية 2002.

يذهب إلى الكنيسة

اعترف الناخب الوطني البرازيلي تيتي بِأنه رجل مُحافظ، ويولي عناية فائقة بِالجانب الديني.

ويُدرب التقني البرازيلي أدينور ليوناردو باكي – المُلقّب بـ تيتي” – منتخب بلاده منذ صيف 2016. وقاده ثلاثة أعوام من بعد إلى إحراز كأس أمريكا الجنوبية لِكرة القدم.

وقال الناخب الوطني البرازيلي تيتي إن أبرز ما لفت انتباهه في بلدية لوهافر بِالشمال الفرنسي، هو الكنيسة التي بُنيت هناك.

ويستعدّ منتخب البرازيل لِمواجهة فريق غانا ودّيا بِمدينة لوهافر الفرنسية، مساء الجمعة المقبلة.

وأضاف التقني تيتي – البالغ من العمر 61 سنة – في أحدث تصريحات أدلى بها للصحيفة الجهوية الفرنسية “باري نورماندي”، إنه يصرّ على الذهاب إلى الكنيسة بِانتظام، وأحيانا يقصدها قبل خوض المقابلات الكروية. مُشيرا إلى أنه يُفضّل المعبد الديني على أماكن أخرى خلال أوقات الفراغ. في تلميح إلى الملاهي التي عادة ما يرتادها نجوم الكرة البرازيلية، مع ما يُخلّفونه من فضائح أخلاقية.