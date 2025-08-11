أنهكها السرطان والجوع.. سيدة غزية تطلق صرخة استغاثة

أطلقت سيدة فلسطينية مصابة بالسرطان صرخة استغاثة بعد أن أنهكها المرض ونال منها الجوع في قطاع غزة المحاصر، فباتت في سباق مع الزمن خاصة وأنها أم لأطفال صغار.

وقالت المرأة المريضة إنها نزحت من الشجاعية وذهبت إلى رفح ما يقارب 5 شهور، واكتشفت وهناك اكتشفت أنها مصابة بالسرطان رغم أنه لم يكن منتشرا بشكل كبير.

أضافت، أنها عادت وعائلتها إلى الشمال فاشتد مرضها الامر الذي تطلب عرضها على المستشفى الدولي الذي يتم فيه علاج الأورام السرطانية، وهناك أخذوا منها خزعة، فوجدوا أن المرض قد انتشر بالثدي وبالرئة اليمني ثم أصاب العظام.

وعبرت المرأة المريضة عن هواجسها، وتوجسها من النظر إلى المرآة، لأن ملامحها تبدلت من أثر المرض.

وأكدت السيدة الغزية لقناة “الجزيرة”: أنا الآن أحدثكم وجسمي كله يتألم، وكل عظمي وكل مخي يؤلمني”.

تابعت: “قال لي الدكتور، هل أكلت شيئا يا ميساء؟ فأخبرته أنني لم أتناول شيئا، ولم أتمكن من إخباره أننا لا نملك ما نأكله، فقال لي يجب أن تأكلي، أقل شيء فواكه وحليب، أي ما يجب أن أسند به جسمي، ولكن هذا الامر غير متوفر لدينا، وإن كان موجودا فهو بثمن غال ولا نستطيع شراءه، أما علاجي فهو متوفر في الصيدليات الخاصة”.

وأردفت: “لم أعد قادرة على النوم من شدة الألم، ولم أعد قادرة على المشي أو الوقوف على رجلي”.

وتمنت السيدة المصابة بالسرطان أن يفتحوا المعابر لتذهب للعلاج خاصة وأنها في حاجة إلى إبرة كل 15 يوم بسعر يقدر بـ 700 دولار، “فمن أين لي بهذا المبلغ؟”، تساءلت ميساء.