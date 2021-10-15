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رياضة

أنيلكا: بلماضي لديه شخصية قوية وقصة ديلور انتهت بالنسبة للشعب الجزائري

سليم.ع
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أنيلكا: بلماضي لديه شخصية قوية وقصة ديلور انتهت بالنسبة للشعب الجزائري
ح.م
الدولي الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا

لم يتوان الدولي الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا في إبداء رأيه في قضية أندي ديلور مع المنتخب الجزائري.

وقال أنيلكا في تصريح لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية: ” جمال بلماضي إنسان صريح ولديه شخصية قوية، وأتفهم حكم الناخب على اللاعب أندي ديلور”.

وأضاف الدولي الفرنسي السابق:” أندي ديلور بعد قراره كان عليه تحمل النتائج، فقصة اللاعب مع المدرب بلماضي انتهت، وكذلك بالنسبة للشعب الجزائري”.

وقصف جمال بلماضي اللاعب أندي ديلور بالثقيل في تصريحات لـ”أر أم سي” الفرنسية، عندما قال: ما قام به ديلور نكتة السنة! هذا إما غباء أو جرأة كبيرة”.

وأضاف بلماضي: “نخوض تصفيات كأس العالم 2022 في ظروف قاسية،. ثم يأتي ديلور للمشاركة في المونديال وهو يتبختر مثل العروس”.

وأكد بلماضي في تصريحاته أن سليماني تلقى عرضا من نيس، وأن إدار النادي الفرنسي اقترحت عليه تجميد مشاركته مع المنتخب، غير أن سليماني وعلى عكس ديلور كان رده قويا: “لن يحدث هذا حتى في الحلم”.

وطرح عدم استدعاء ديلور للتربص الأخير للمنتخب علامات إستفهام كبيرة، قبل أن يكشف بلماضي عن السبب الحقيقي لغياب اللاعب عن القائمة، حيث أكد بأن ديلور أرسل له رسالة نصية، يطلب فيها عدم مشاركته في “الكان” وتجميد مشاركته مع المنتخب لمدة سنة، من أجل انتزاع مكانة أساسية مع ناديه الجديد نيس.

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