“أنين الأرض” يعيد مسعود العايب إلى الساحة

بعيدا عن دراما الفيلات الضخمة

يعود مخرج المسلسل الشهير “المشوار” مسعود العايب إلى الواجهة بعد غياب دام سنوات، ليقدم لجمهور الشاشة الصغيرة عملا دراميا جديدا بعنوان “أنين الأرض” للسيناريست عيسى شريط، والذي تبثه قنوات التلفزيون العمومي خلال الشهر الفضيل بمشاركة عدة ممثلين من مختلف الأجيال.

تتناول أحداث مسلسل “أنين الأرض” قصة النزاع حول الإرث والمشاكل العائلية الناجمة عنه والتي تؤدي إلى حدوث شرخ أسري، حيث يقوم أحد سكان القرية “سحنون” في العقد الخامس من عمره بالاستيلاء على أراضي المنطقة مستغلا نفوذه وحالته الاجتماعية الميسورة، لتشييد مشروع عمراني بالشراكة مع شركة أجنبية، مستعملا كل الطرق لتحقيق ذلك، قبل أن يواجه أحد أعيان “الدوار” سي الطيب، الذي رفض المشروع ضمانا لحقوق السكان وأمان القرية وهويتها، ليواجه مصيرا مأساويا انتهى به جثة هامدة مرمية في الغابة تاركا وراءه زوجته سعدة، وابنته فاطمة، وابنه العربي الذي عاد لحضور جنازة والده سي الطيب بعدما كان مسافرا لمواصلة دراسته في الخارج ليشكل حضوره ملاذا آمنا لعائلته من جهة ومعارضا لمشروع سحنون الذي حاول إرغام السكان على بيع أراضيهم ومغادرة قريتهم، كما تجرأ على تسميم المنبع المائي الوحيد في المنطقة ما دفع بمصالح الدرك الوطني إلى فتح تحقيق في الموضوع خاصة بعد لغز جريمة قتل “سي الطيب” التي تركت الكثير من علامات الاستفهام أمام السكان الذين دخلوا في دوامة من المشاكل والمتاهات التي نغّصت يومياتهم البسيطة ورحلة البحث عن مصدرها في محاولة لإيجاد حلول وإنقاذ أنفسهم وقريتهم من الضياع، لتظهر شخصية “العربي” ابن المغدور سي الطيب، حاملا بصيص أمل للسكان بعد إطلاقه لمشروع فلاحي طموح سرعان ما أعطى ثماره، وأعاد الهدوء والطمأنينة إلى قلوب السكان.

وقد جمع مسلسل “أنين الأرض” ثلة من الأسماء اللامعة في عالم التمثيل بالجزائر على غرار خديجة مزيني التي بدأت مشوارها مع المخرج مسعود العايب من خلال مسلسل “المشوار”، إلى جانب الممثلة القديرة فتيحة سلطان، حليم زريبع، الهادي تير، حسان بن زراري، نجية لعراف، فضيلة حشماوي، محمد الطيب دهيمي، بن عبد الله جلاب، كمال زرارة، حليم رحموني، محمد فضيل حمزة، تينهنان ومحمد دلوم، كما شارك في المسلسل العديد من الوجوه الشبابية الصاعدة أمثال علي ناموس، محمد بن بكريتي، مراد صاولي، رشيد بن قوديفة وخامسة مباركية.

للإشارة، يسجل مسلسل “أنين الأرض” عودة المخرج مسعود العايب بعد سنوات من الغياب عن الساحة الدرامية التي أثراها خلال مشواره بمختلف الأعمال الدرامية الناجحة على غرار المشوار، الذكرى الأخيرة وهيبة بالإضافة إلى إشرافه على الإخراج التنفيذي للقسم الجزائري في العمل العربي المشترك “تمر حنة” للمخرج السوري محمد فردوس اتاسي.

خامسة مباركية: سعدت بأداء دور مركب ومسعود العايب حقق لي حلم الطفولة

كشفت خامسة مباركية في اتصالها بـ “الشروق” عن تفاصيل دور جميلة الذي أدته في المسلسل بشخصية مركبة تغيّرها الظروف والضغوطات، كما عبرت خامسة عن سعادتها بالمشاركة في عمل من إخراج القدير مسعود العايب الذي لطالما كانت تحلم بتوزيعها في مشاريعه منذ طفولتها خاصة إلى جانب جيل مميز من الممثلين الكبار الذين تعلمت منهم الكثير، ولم يبخلوا عنها بالمساعدة والتوجيه في سبيل تقديم دورها بشكل يليق بالمسلسل.

وأضافت خامسة مباركية أن ما يميز مسلسل “أنين الأرض” أنه ابتعد عن المواضيع الأرستقراطية والفخامة والفيلات وتطرّق إلى المشاكل التي كانت ومازالت تعاني منها الكثير من القرى وسكانها المناضلون للحفاظ على هويتهم وأرضهم وتراث أجدادهم، ما يفتح شهية شريحة واسعة من الجمهور الذي افتقد منذ سنوات للأعمال التي تعكس واقعه.