أهالي أسرى الاحتلال غاضبون من نتنياهو وأبو عبيدة يضع شروطا لمساعدتهم

أعرب أهالي أسرى الاحتلال عن غضبهم الشديد من حكومة نتنياهو، عقب بث المقاومة مقطعا مصورا ظهر من خلاله أحد المحتجزين هزيلا للغاية بسبب نقص الطعام، فيما وضع أبو عبيدة، المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، شروطا لمساعدتهم.

وقال والد الجندي الأسير بقطاع غزة نمرود كوهين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُفضّل أن يقتل جميع المحتجزين الأحياء ليرتاح؛ لأنهم “أرخص” .

وانتقدت عائلات الأسرى خطة نتنياهو لتوسيع نطاق الحرب على غزة ، قائلةً إن “نتنياهو يقود إسرائيل والرهائن إلى الهلاك”.

وأضافت: “إن الأحاديث التي ترددت مرارًا وتكرارًا حول إطلاق سراح الأسرى وتحقيق نصر حاسم احتيال وتضليل إعلامي. لأن توسيع نطاق الحرب يُعرّض حياتهم للخطر، وهم أصلًا فى خطر داهم”.

وكان نتنياهو تحدث مع رئيس الصليب الأحمر الدولي جوليان لاريسون وطلب مشاركته في توفير الطعام للأسرى المحتجزين في قطاع غزة وكذلك العلاج الطبي الفوري لهم، ليأتي الرد من كتاب القسام بوضع شروط لذلك.

وقال أبو عبيدة، في بيان مساء الأحد، إن القسام “مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة”.

وأضاف: “نشترط لإدخال الطعام للأسرى فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق القطاع”.

وأشار إلى أن أسرى الاحتلال الإسرائيلي لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار.

وأكد أن كتائب القسام “لا تتعمد تجويع الأسرى لكنهم يأكلون مما يأكل منه مقاتلوها وعموم أبناء الشعب الفلسطيني”، مؤكدا على ضرورة وقف تل أبيب لعملياتها الجوية أثناء تسليم المساعدات للأسرى.

وزعم نتنياهو أن ما وصفها بكذبة حماس عن التجويع تُروَّج في جميع أنحاء العالم لكن الحقيقة هي أن “التجويع الممنهج يُمارس ضد الأسرى الإسرائيليين”، مشددا على أنه “أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الأسرى والقضاء على حماس”.

وأضاف أن حماس “لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن”، وفق تعبيره. وأعرب عن صدمته من مشاهد الفيديو التي أظهرت الأسيرين الإسرائيليين روم وأفيتار.

وأحدثت مقاطع فيديو نشرتها حماس والجهاد الإسلامي منذ الخميس الماضي، حالة من الصدمة لدى الصهاينة الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم.

وأخرج الفيديو عائلات الرهائن الصهاينة لدى المقاومة إلى الشارع في مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، محذرين نتنياهو من خطر يتهدد أبناءهم ومطالبين بصفقة فورية لإعادتهم.

ويبدو أن صور المجاعة التي بدت على أجساد الرهائن الصهاينة، أربكت نتنياهو وجعلته في مرمى نيران المعارضة وعائلات الأسرى.

ونقلت هيئة البث العبرية عن عائلات الأسرى أن جميع المحتجزين في خطر وصورهم المروعة بالأنفاق تؤكد أنهم لن يصمدوا طويلا في الجحيم، ويجب الانسحاب من قطاع غزة فورا لضمان سلامتهم.