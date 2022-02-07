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أهداها منزلا مجهزا بالكامل.. لاعب مغربي يتضامن مع عائلة ريان

نادية شريف
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أهداها منزلا مجهزا بالكامل.. لاعب مغربي يتضامن مع عائلة ريان

تضامن لاعب كرة قدم مغربي مع عائلة الطفل ريان الذي هلك جراء سقوطه في بئر ارتوزاي وحبس أنفاس العالم لأزيد من 4 أيام، معلنا بأنه سيمنحها منزلا مجهزا بالكامل.

وكتب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، عبر حسابه في موقع إنستغرام، الأحد: “حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منّا وأولى به منّا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان”.

وأضاف: “قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منّا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين”.

ودعا اللاعب صاحب الـ 31 عاما والذي انتقل مؤخرا للاتحاد السعودي جميع المشهورين والمؤثرين والمسؤولين لمساعدة عائلة الطفل التي تعاني الفقر والحرمان في قرية فقيرة، والتي لا تزال مصدومة من وفاة ابنها بتلك الطريقة.

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التعليقات
1
  • فؤاد

    ربي يصبر اهل الفقيد وربي يبارك للاعب في رزقه

    1

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