أهدت الجائزة للجزائر وبلدين آخرين.. نسرين طافش أفضل ممثلة عربية لعام 2021

أهدت الفنانة السورية، ذات الأصول الجزائرية، جائزة أحسن ممثلة عربية لعام 2021 التي حصلت عليها مؤخرا للجزائر، سوريا، وفلسطين.

وتوجت طافش، بجائزة أفضل ممثلة عربية في مصر لعام 2021 في مهرجان “الأفضل ميديل إيست”، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بإمارة دبي، وذلك عن دورها في مسلسل “المداح”، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الفارط.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر إنستغرام صورها بعد التكريم، وعلقت: «شكرًا مهرجان الأفضل ميدل إيست ومجموعة وشوشة الإعلامية على منحي جائزة أفضل ممثلة عربية لشكرا لتصويت جمهور مصر الحبيب».

وشهد مهرجان الأفضل ميدل إيست تكريم الأفضل في مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام باختيار جماهيري تم على منصات مجموعة وشوشة الإعلامية.

يذكر أن نسرين طافش فنانة شهيرة من أب فلسطيني وأم جزائرية، وقد نشأت وتربت في سوريا لذلك تهدي دائما نجاحاتها لهذه البلدان الثلاث.