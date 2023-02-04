أهلي بنغازي يعزز صفوفه بزكرياء منصوري

يلعب من أجل اللقب الذي غاب عن خزائنه لمدة 30 سنة

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب الأسبق لشبيبة القبائل زكرياء منصوري، لدعم صفوف الفريق الأول. وكشف حساب أهلي بنغازي الرسمي عن الصفقة، حيث نشر تدوينة قال فيها “أحد محاربي الصحراء يعزز صفوفنا، صانع الألعاب الجزائري زكرياء منصوري أهلاوي لمدة سنة ونصف”.

زكرياء منصوري (27 عاما) من الأسماء المميزة وصاحبة الخبرة، حيث سبق أن لعب بصفوف أندية بارادو ومولودية الجزائر ومولودية وهران والنادي الرياضي الصفاقسي وأخيرا شبيبة القبائل. وكانت إدارة أهلي بنغازي، قد تعاقدت مع عدة أسماء استعدادا للدوري الليبي، أبرزها الليبيري جمال أرجوا، التونسي شهاب الجبالي على سبيل الإعارة قادما من الاتحاد المنستيري، لاعب الوسط المالي عمر كمارا قادما من دجوليبا، والحارس علي الشعافي قادما من الاتحاد المصراتي. ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه الجديد التونسي الأسعد الدريدي، لمواصلة تصدر المجموعة الأولى في المسابقة المحلية، وتحقيق لقب الدوري الليبي الممتاز الذي غاب عن خزائن النادي، لأكثر من 30 عاما.