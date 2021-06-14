أهلي جدة السعودي يريد بلعمري

بعدما أكد اتصالات قطرية

يتطلع أهلي جدة السعودي إلى تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل بخدمات قلب دفاع المنتخب الوطني، جمال بلعمري، حيث وضع مسؤولو النادي اسمه على رأس قائمة مصغرة تتضمن اللاعبين الذين يستهدفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن جمال”بن لعمري” مرشح بقوة للانضمام إلى أهلي جدة السعودي، بعد نهاية تجربته الأوروبية مع أولمبيك ليون الفرنسي، التي لم تكن ناجحة مثلما كان ينتظره ولم يتمكن من فرض مكانه في تشكيلة المدرب رودي غارسيا، واكتفى بالظهور في عدد قليل من مباريات البطولة الفرنسية، فيما لازم مقعد البدلاء لفترات طويلة.

وأضاف ذات المصدر أن إدارة النادي ستعرض على مدربها الجديد أمر استقدام جمال بن لعمري. الأخير كان لديه تجربة ناجحة في السعودية مع نادي الشباب قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي، وفي حالة الموافقة عليه ستباشر المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب قصد إنهاء تعاقدها معه. لكن ووفق صحيفة الشرق الأوسط إن مسيري أهلي جدة وضعوا خيارين آخرين تحسبا لاحتمال فشل محاولاته في انتداب بن لعمري، يتمثلان في المدافع المغربي المحترف في ويلفرهامتون الإنجليزي رومان سايس والسويدي ماركوس دانيلسون لاعب داليات بيفانج الصيني.

للإشارة، جمال “بن لعمري” كشف في آخر تصريحات إعلامية على هامش تربص المنتخب الوطني في شهر جوان الجاري، عن اتصالات مع أندية قطرية تريد التعاقد معه، من بينها نادي قطر الذي يلعب له زميله يوسف بلايلي.