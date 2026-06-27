أهلي جدة يدرس تفعيل بند لإنهاء التعاقد مع محرز

العلاقة بين الطرفين باتت مهددة بنهاية غير متوقعة

فجّرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، طرقت أبواب الوسط الرياضي العربي والآسيوي، وتتعلق بمستقبل النجم الدولي الجزائري رياض محرز مع نادي أهلي جدة. المؤشرات القادمة من معقل النادي الغربي تؤكد أن العلاقة بين الطرفين باتت مهددة بنهاية دراماتيكية وغير متوقعة بالمرة، وذلك قبل انتهاء العقد الرسمي المبرم بينهما والممتد حتى صيف عام 2027.

وفي تفاصيل مثيرة استأثرت باهتمام الشارع الرياضي، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” العريقة أن صناع القرار في إدارة أهلي جدة يدرسون بجدية تامة تفعيل “بند التخارج” المنصوص عليه في عقد النجم الجزائري.

هذا البند القانوني يمنح إدارة “الراقي” الحق الكامل في فسخ التعاقد والافتراق بين الطرفين قبل بدء الموسم الرابع والأخير من مدة العقد، بشرط أن يتم تفعيل هذا الخيار رسمياً وإخطار اللاعب به قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة في الثلاثين من جوان الجاري، وهو ما يضع الصفقة برمتها أمام تحدي الوقت الحرج.

وتأتي هذه التحركات الإدارية المفاجئة على عكس رغبة قائد “محاربي الصحراء” تماماً؛ حيث يظهر محرز تمسكاً شديداً باستكمال مشواره المهني والرياضي مع الأهلي حتى الرمق الأخير من عقده. ويرفض النجم الجزائري فكرة الرحيل المبكر، مصراً على البقاء لموسم رابع لشعوره بالقدرة الكاملة على العطاء البدني، وتقديم الإضافة الفنية الفارقة في الخط الأمامي، فضلاً عن رغبته في قيادة الفريق الأخضر لمنصات التتويج المحلية والقارية.

في المقابل، تتبنى إدارة النادي الجداوي رؤية مغايرة تماماً، إذ يرى أصحاب القرار أن الوقت قد حان لضخ دماء جديدة في عروق الفريق، وتجديد شباب التشكيلة الهجومية بأسماء يافعة قادرة على مجاراة النسق السريع وتطلعات النادي المستقبلية.

تأتي هذه الهزة في وقت يخوض فيه “الساحر الجزائري” منافسات بطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخب بلاده، وهو الذي يمتلك مسيرة مرصعة بالذهب والبطولات مع أهلي جدة منذ انتقاله التاريخي صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي؛ حيث نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقبي النسختين الماضيتين من بطولة دوري أبطال آسيا، مكرساً هيبته كأحد أبرز صناع اللعب في القارة.

يُذكر، أن نجم لوهافر الفرنسي السابق يمتلك سجلاً أسطورياً في الملاعب الإنجليزية، بعد أن سطر التاريخ بقيادة ليستر سيتي لمعجزة التتويج بلقب “البريميرليج” عام 2016، قبل أن يواصل حصد الألقاب تحت إمرة الإسباني بيب جوارديولا في قلعة “الاتحاد”، ليصبح واحداً من أبرز الأسماء اللامعة في ملاعب القارة العجوز قبل قدومه إلى دوري روشن للمحترفين.