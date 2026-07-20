أهلي طرابلس يحسم صفقة توغاي

في صفقة تُقدّر بأكثر من مليونَي دولار

يستعد نادي الأهلي طرابلس الليبي للإعلان الرسمي عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، محمد أمين توغاي، قادماً من صفوف الترجي الرياضي التونسي، في صفقة بارزة تُقدّر قيمتها المالية بأكثر من مليونَي دولار.

وحسم النادي الليبي، المتوج مؤخراً بلقب كأس ليبيا، مفاوضاته مع إدارة الترجي واللاعب، صاحب الـ26 عاماً، للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات، حتى جوان 2029. وتأتي هذه الخطوة لتنهي مسيرة حافلة لتوغاي في الدوري التونسي للمحترفين، استمرت لقرابة سبع سنوات منذ انضمامه إلى الترجي في جانفي 2020، قادماً من نصر حسين داي.

وكان عقد توغاي ينتهي مع نادي باب سويقة في جوان 2027، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي. ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب رسمياً بالفريق خلال الأيام القليلة القادمة فور استكمال بعض التفاصيل المالية الأخيرة بين الناديين.

جدير بالذكر، أن توغاي قد تواجد ضمن قائمة المنتخب الجزائري في منافسات كأس العالم 2026، التي بلغ فيها “محاربو الصحراء” دور الـ32 قبل الخروج أمام سويسرا. كما حقق المدافع الجزائري سجل ألقاب حافلا مع الترجي، شمل التتويج بلقب الدوري التونسي 5 مرات، وكأس تونس، ودوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة تخفيف عقوبة الإيقاف المحترفة بحق توغاي من 12 شهراً إلى 4 أشهر فقط (محلية فقط)، وذلك عقب الأحداث التي رافقت ديربي تونس الشهير أمام النادي الإفريقي، ما أفسح المجال لإتمام انتقاله وسرعة مشاركته في الاستحقاقات القادمة مع أهلي طرابلس.