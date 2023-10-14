“أهل غزة رأسهم مرفوعة”.. أبرز أقوال الفنان الفلسطيني نسمان علي قبل استشهاده

تداولت حسابات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقوال الفنان نسمان علي، عقب الإعلان عن استشهاده، مساء الجمعة، في غارة جوية إسرائيلية.

وارتقى الفنان الشهير، الذي مثل في مسلسل الفدائي وبوابة السماء، شهيدا مباشرة بعد يوم من ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه عن “حتمية النصر أو الشهادة”.

وظهر نسمان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام تحت عنوان “لن نريكم منا لا خوفا ولا فزعا. ورحم الله الفرحين بما آتاهم الله من فضله”.

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كما كتب قبل ساعات قليلة من استشهاده، مساء الجمعة، عبر حسابه على فيسبوك: “الله محيي رجالك يا جنين”.

وأردفها بتعليقة أخرى في نفس التوقيت: “غزة تضرب عمق الكيان في صفد”.

كما نشر قبلها بيوم الآية الكريمة: “﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾”.

وكان الفنان نسمان ينشر بشكل يومي مقاطع فيديو من تحت القصف في غزة، لينقل إلى متابعيه والعالم ما يحدث على الأرض من صمود أهل غزة رغم التدمير، مؤكدا “أهل قطاع غزة رأسهم مرفوعة”.

من خرج علينا من ايام يريد الشهادة و انضمام للمقاومة أستشهد اليوم علي نسمان أستشهد ، في الجنة ونعيمها يا بطل ❤ pic.twitter.com/tTWNJrdxGL — BEN0A (@Aywa_anaBen0a) October 13, 2023

وصور شوارع غزة بعد القصف، ثم علق: “من المؤكد أن الناس انسحبوا منها، هذا المكان كان القصف فيه مستمرا طوال الليل وتم تدميره بشكل كامل، وهذا ما وعدنا الله ورسوله به ومعركتنا مستمرة. أهل غزة معنوياتهم عالية، وترى على وجوههم الإرهاق والتعب بسبب التعب والسهر وخوفهم على أطفالهم”.

كما دافع عن المقاومة الفلسطينية وقال إن حركة حماس لم تقتل النساء والأطفال، عكس ما يفعل العدو الصهيوني الذي ارتكب مجازر في غزة وأهلها.

ونسمان ناشط سياسي وممثل كوميدي ومدون فلسطيني، شارك في عدد من المسلسلات الفلسطينية من بينها مسلسل “الروح” ومسلسل “بوابة السماء”.

كما شارك مؤخرا في مسلسل “شارة نصر جلبوع”، الذي روى قصة الأسرى الستة الذين حفروا النفق ونالوا حريتهم من سجن جلبوع في سبتمبر 2021.

وكان نسمان قد كتب منذ سنوات تدوينة يتحدث فيها عن الشهادة حيث نشر صورته مرفقة بتعليق: “الشعور لما تكون شهيد وتشوف حالك . يارب احسن ختامي بشهادة في سبيلك”.

وقالت تقارير إخبارية إن الفنان الفلسطيني توفي بعد دقائق من ظهوره في مقطع مصور وهو يقول: “الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين في غزة، الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة”.

وأضاف: “مش قادرين على الجنود الفلسطينيين، وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وانا بحكي معكم ممكن ينزل حجر بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة وهو شرف عظيم، وفي النهاية شرف عظيم إن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب، حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو عملتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله”.