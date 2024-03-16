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رياضة

أهمّ القرارات بِخصوص منافسة كأس الجزائر

علي بهلولي
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أهمّ القرارات بِخصوص منافسة كأس الجزائر

تُسحب قرعة الدورَين ثمن وربع نهائي كأس الجزائر لِكرة القدم هذا الأحد، على الساعة العاشرة والنصف ليلا.

واختار الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بلدية الكاليتوس (حيّ “القصر الأحمر” تحديدا) بِالعاصمة، مقرّا لِعملية سحب القرعة.

وسينقل التلفزيون العمومي الجزائري حفل سحب القرعة على المُباشر، عِلما أن القاعة التي تحتضن الحفل جزء من مقرّ “فرعي” لِهذه المؤسسة الإعلامية.

فضلا عن ذلك، قرّرت “الفاف” تنظيم المقابلات الأربع للدور ربع النّهائي بِملاعب كبيرة وفخمة، وهي: “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة، و”ميلود هدفي” بِوهران، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة. بعد أن كان إجراء اللّقاء يخضع للنّادي الذي سُحب الأوّل في القرعة.

وتسعى هيئة الرئيس وليد سعدي إلى إعادة الاعتبار لِمُنافسة الكأس، والعمل على حسن التسويق، من أجل بعض الدينارات الإضافية. عِلما أن مُتعامل الهاتف المحمول “موبيليس” هو مَن يرعي حاليا مسابقة كأس الجمهورية.

قائمة الأندية المعنية بِسباق الكأس:

القسم الأوّل: شباب بلوزداد (خسر نهائي الموسم الماضي)، ومولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، وشباب قسنطينة، ومولودية وهران، واتحاد بسكرة، واتحاد خنشلة، ونجم بن عكنون.

القسم الثاني: نصر حسين داي، وترجي مستغانم، واتحاد عنابة، وأولمبيك أقبو (بجاية).

القسم الثالث: وداد تلمسان، وشبيبة جيجل، وشبيبة عزازقة (تيزي وزو)، ورائد بوقاعة (سطيف).

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