أهمّ قرارات “الفاف”

اتّخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، جملة من القرارات على هامش اجتماع لِمكتبه الفيدرالي بِمقرّ هيئته بِدالي إبراهيم.

وعيّنت “الفاف” التقني نور الدين ولد علي مدربا لِمنتخب الآمال (فئة أقلّ من 23 سنة)، في حين ثبّتت زملاءه محمد لاسات ومراد سلاطني ورزقي رمان في المنصب ذاته، لكن على مستوى منتخبات الأواسط (صنف أقلّ من 20 سنة) وفئة أقلّ من 18 سنة والأشبال (صنف أقلّ من 17 سنة)، على التوالي.

وسبق للتقني نور الدين ولد علي (49 سنة/ الصورة المُدرجة أدناه) التدريب في البطولة الوطنية، حيث أشرف على نوادي اتحاد الشاوية ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، فضلا عن العمل خارج الوطن في منصب ناخب وطني، مع فريق فلسطين للأكابر وفريق البحرين لِأقلّ من 19 سنة.

وسيعمل نور الدين ولد على تحضير المنتخب الوطني آمال لِبطولة إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة، المُؤهّلة لِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس عام 2024. عِلما أن “الكاف” مازالت لم تُعيّن بعد البلد المستضيف لـ “كان” الآمال المُبرمج في العام المقبل.

كما أوكلت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة إلى التقني عبد الكريم بيرة، شغل منصب مدير المنتخبات الوطنية.

وبِالمقابل، أقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تنحية المدير الفني الوطني عامر شفيق ومساعده عبد الكريم بن عودة.

وأسندت “الفاف” إلى التقني توفيق قريشي مهمّة شغل منصب مدير فني وطني مؤقّتا، في انتظار تعيين مسؤول جديد لاحقا يتكفّل بِهذه الوظيفة. مع الإشارة إلى أن قريشي يشغل حاليا منصب مدير التكوين في المديرية الفنية الوطنية التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري.