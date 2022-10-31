أهمّ قرارات المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

عقد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم اجتماعه الشهري، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الأحد.

وخلص الاجتماع إلى عدّة قرارات هامّة، نذكر أبرزها ترسيم “الفاف” لِنهاية مهام التقنيَين مراد سلاطني ومحمد لاسات على رأس العارضة الفنية لِمنتخبَي أقلّ من 18 سنة و20 سنة، على التوالي.

وقرّرت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم السّماح للاعبين الدوليين الجزائريين القدماء، بِالمُشاركة في التربّصات مجّانا (على نفقة الاتحادية)، والأمر يتعلّق بِاختبارات نيل شهادة التدريب “أ” التي تمنحها “الكاف”.

فضلا عن ذلك، أعادت هيئة الرئيس جهيد زفيزف منافسة كأس الجمهورية إلى ساحة المسابقات المحلّية، بعد أن أُوقفت في الدور ربع نهائي شهر مارس من عام 2020، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وضبطت “الفاف” تواريخ منافسة كأس الجمهورية وفقا لِما يلي:

– سحب القرعة الدور الـ 32 الذي يعرف مشاركة أندية القسم الأوّل، في الـ 15 من نوفمبر الحالي، وتنظيم المقابلات في الـ 25 والـ 26 من الشهر ذاته.

– تنظيم الدور الـ 16 في الـ 9 والـ 10 من ديسمبر المقبل.

– إجراء الدور ثمن النهائي في الـ 27 من ديسمبر المقبل.

– إقامة الدور ربع النهائي في الـ 7 والـ 8 من أفريل 2023.

– تنظيم الدور نصف النهائي في الـ 9 من ماي 2023. مع تحديد تاريخ المباراة النهائية في موعد لاحق، لِأن الأمر يتعلّق بِاستشارة مصالح رئاسة الجمهورية، بِالنظر إلى أهمية هذا اللّقاء.