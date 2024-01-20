أهمّ ما جاء في تصريحات بلماضي

ثمّن النّاخب الوطني جمال بلماضي روح “القتال” التي تميّز بها لاعبوه مساء السبت، في مواجهة فريق بوركينا فاسو.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بِقاعة الإعلام التابعة لِملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية، قال بلماضي: “انتفاضة لاعبينا أمر جدير بِالتثمين. لم نستسلم رغم أن المنافس كان مُتفوّقا في النّتيجة على مرّتَين، وهذه نقطة تُحسب لِصالح عناصرنا”.

وأضاف: “إذا أردنا الذّهاب بعيدا في البطولة الإفريقية، فسنُواجه المزيد من المقابلات الصّعبة التي تُشبه مواجهة بوركينا فاسو”.

وتابع النّاخب الوطني يقول: “مقابلة موريتانيا في الجولة الأخيرة ستكون أشبه بِلقاء نهائي. ما نحتاجه الآن هو شيء من الرّاحة، ثم إعادة شحن البطّاريات من جديد”.

وعاد بلماضي لِيُدعّم لاعبه وقائده رياض محرز، قائلا: “لا أحبّ تسديد عيّارات نارية حمراء ضدّ محرز. أنا أعتمد على المجموعة وليس على لاعب فردي، سواء كان محرز أو غيره”.

وطمأن النّاخب الوطني الجمهور الجزائري، بِخصوص الوضعية الصحّية لِمتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، وقال إن إصابته في العضلات المقرّبة لا تبعث على القلق. لكن بلماضي رفض الكشف عمّا إذا كان لاعب الميلان سيُشارك ضدّ موريتانيا أو يستغني عنه مُجدّدا.