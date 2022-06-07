أهمّ ما صرّح به مدرب تنزانيا عشية مواجهة الجزائر

عقد الناخب الوطني التنزاني كيم بولسن، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا. يوما قبل مواجهة أشباله لِنظرائهم الجزائريين.

ونستعرض أبرز ما تطرّق إليه التقني الدانماركي بولسن، كما جاء في تقارير صحفية تنزانية حضرت محطّته الإعلامية.

– قال كيم بولسن إن خوض المباراة داخل القواعد لا معنى له، بِسبب قوّة المنافس الجزائري. وأكّد أنه يولي احتراما كبيرا لـ “محاربي الصّحراء”.

– سيطر المنتخب الجزائري على ضيفه الأوغندي، واستحوذ كثيرا على الكرة مقارنة بِالمنافس. وهو ما يتطلّب إعداد الخطّة المناسبة لِعدم تكرار “الخضر” لِهذا السيناريو. يقول مدرب تنزانيا.

– طالب كيم بولسن لاعبيه بِالتضحية، وقال إنهم سيُواجهون منافسا شرسا وصعب النّزال.

– حاول الناخب الوطني التنزاني دعم اللاعبين الاحتياطيين معنويا، تحييدا لِكلّ ما من شأنه إشعال الخلافات.

– قال كيم بولسن إن لاعبه حميد ماو سيغيب عن مواجهة الجزائر بِداعي الإصابة، عِلما أن متوسط ميدان نادي غزل المحلّة المصري (29 سنة)، شارك أساسيا ضد النيجر بعد ظهيرة السبت الماضي، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بِسبب المشكل المذكور. اللاعب ذاته خاض 50 مباراة دولية منذ عام 2013، وسجّل هدفَين.