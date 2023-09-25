أهم النصائح للأمهات العاملات

مهما بلغت المرأة من الذكاء والدهاء، قد تخونها خبرتها أحيانا في إدارة وقتها، والتعامل مع مشاغلها الكثيرة، بسبب التشتيت الذي بات يفرض عليها في الشارع والعمل وحتى مع الأبناء. لهذا، جمعنا لك أهم النصائح التي يمكن أن تساعدك في ترتيب أولوياتك وربح الوقت للموازنة بين العمل ووظيفتك كأم وزوجة.

ابتعدي عن التوقعات السلبية

“لا توقعات.. لا إحباطات”، مقولة شهيرة عليك العمل بها، فلا تتوقعي أنك أم فاشلة، فتستسلمي للفكرة وتصبحين كذلك فعلا، ولا تتبني توقع أنك موظفة فاشلة، فتعيشي الدور وتفقدين منصبك. التوقعات، خاصة السلبية منها، هي السبب الرئيسي وراء القلق والشعور باليأس، فتفاءلي دائما بالخير، واعملي لتحسين جودة أدائك في المجالين. فذلك ما سينعكس عليك بالسعادة.

كوني أهلا للمسؤولية

مسؤولية الأسرة كبيرة جدا، ويجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، ويمكن حتى إقحام الأطفال في جزء منها، حاولي أن تحددي كل المسؤوليات وتقسميها بعقلانية، خاصة في أوقات الضغط التي تمرين بها في العمل، لكن لا تلقي بحمل مسؤوليتك على أحد، حتى لا يكون الضغط على طرف أكثر من الآخر، كوني أهلا لها.

امنحي زوجك مساحة شخصية

تماما، مثلما يعطيك الشريك هامشا من الحرية لممارسة وظيفتك التي اخترت، والتمتع بهواياتك، وربما يغض الطرف في الكثير من الأحيان عن بعض التقصير الذي يبدر منك، عليك أيضا أن تكوني سيدة متحضرة ومتفهمة، ولا تضيقي عليه، فقد يحتاج إلى رحلة مع الأصدقاء بعدما اهتم بالصغار في أسبوعك المتعب، وقد يحتاج أحيانا إلى التأخر خارج المنزل، للتمتع بأوقاته مع المباريات أو الألعاب الشبابية، لا تحرميه من ذلك ولا تتذمري منه، عليكما أن تكونا سندا لبعضكما لتنعما بحياة هادئة.

حددي برنامجا عمليا ليومياتك

جهزي طعام الغداء ومعه شيء بسيط للإفطار، أو اطلبي حلويات جاهزة، حضري ملابسك وملابس زوجك وملابس المدرسة لأولادك، وعلقيها في مكان ظاهر، كي تكون عملية الاستعداد أسهل في الصباح، لا تتهاوني في وقت نومك كي لا يؤثر هذا على صحتك وبشرتك، ويجعلك أكثر عرضة للعصبية، واجعلي وقت النوم في بيتك مقدسا، خاصة خلال أيام الدراسة، فكل أفراد أسرتك يحتاجون إلى ما بين 6 إلى 8 ساعات من النوم في اليوم، استيقظي قبلهم بساعة على الأقل، لن تتخيلي كيف سيكون الاستعداد أسهل وأمتع والكل نائم! حضري كل شيء وخذي حمامك وكوني جاهزة قبل الجميع.

مارسي الرياضة

حاولي أن تمارسي بعض الرياضة ولو رياضة المشي ساعة مرة أو مرتين أسبوعيا، فكل الدراسات العلمية تثبت أن ممارسة الرياضة تساعد على الشعور الإيجابي، وتقلل من مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب والتوتر التي قد تعانين منها أحيانا لكثرة الأعباء.

افصلي العمل عن حياتك الشخصية

احرصي على أن تتركي حياتك المهنية ومشاكلك خارج منزلك، حين تعودين إليه وتكوني مع أطفالك. ذلك الوقت المفيد، الذي تقضونه معا، سيجعلهم يدعمون عملك وحياتك المهنية أكثر، لأنهم سيشعرون بأنه ليس هناك جانب سلبي عليهم، بل بالعكس، فعملك ينعكس عليهم بالإيجاب.

كوني أما سعيدة بإنجازاتها

هناك سيدات في حاجة إلى إثبات أنفسهن، وأن يشاركن في العمل في المجتمع الخارجي لكي يشعرن بالسعادة. فإذا كانت مشاعرك ورغبتك تدفعك إلى الذهاب إلى العمل، في حين إن لديك أطفالا، فاتبعي مشاعرك.. فذلك سيؤدي بك إلى حياة أسعد وأصح، نفسيا وجسديا، وسينعكس ذلك على أطفالك وصحتهم أيضا، ذلك سيعلم أبناءك قيما، مثل ألا يتركوا أحلامهم أبدا ويعيشوا في سعي دائم لتحقيقها.

تسوقي عن بعد واربحي الوقت

إذا كنت من مستخدمات الهواتف الذكية أو تستخدمين الحاسوب في عملك، يمكنك حفظ عناوين بعض المواقع الإلكترونية الآمنة، التي تساعدك على التسوق وأنت في مكان عملك، دون الذهاب إلى السوق وتضييع الوقت والمال، اختاري أقربها من بيتك أو عملك، لتفادي تكاليف التوصيل، يمكنك طلب قائمتك وحتى الدفع مقابلها، على أن تمري لأخذها بالسيارة بعد الدوام.

اجعلي الأجندة رفيقك الدائم

تحتاجين إلى أجندة وقلم معك، حيثما حللت في العمل أو المطبخ.. ستساعدك كثيرا في ترتيب وقتك، ووظائف أطفالك، ساعات عملك أيضا، وما عليك إنجازه اليوم وما يمكن تأجيله، المكالمات المهمة والمشاوير الضرورية.. وبالتالي، يمكنك تنظيم ساعات يومك بطريقه أسهل وتجنب المفاجآت المزعجة.