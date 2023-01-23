أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون وجورجيا ميلوني

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممول موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوه الرئيس تبون، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمستوى العلاقات الاستراتيجية وبمستوى الجهود المبذولة بين البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة وبلغ حجمها 16 مليار دولار في 2022.

وأعلن الرئيس تبون أن علامة فيات ستشرع في تصنيع وتسويق سياراتها بالجزائر شهر مارس القادم، وبالنسبة للدراجات النارية ستكون الشراكة مع المصنع الجزائري في قالمة.

وفيما يتعلق بالوضع على الساحة الدولية قال الرئيس تبون “عبرنا عن انشغالنا البالغ إزاء تعدد بؤر الصراع التي تهدد الأمن العالمي وأدت إلى أزمات مقلقة على الأمن الغذائي في القارة الافريقية.

وأبدى الرئيس تبون ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين من أجل المساهمة في إحلال الأمن في منطقتنا المتوسطية.

وتابع قائلا “ما لمسته لدى السيدة ميلوني من مواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية يترجم التقارب الكبير في الرؤى ففي الأزمة الليبية أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم مسار المصالحة الليبية في اطار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة وفي مالي شددنا على وجوب التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وفيما يتعلق بالصحراء الغربية نوه الرئيس تبون بالموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي لإيجاد حل عادل للقضية في اطار الأمم المتحدة وفي هذا المنطلق قال الرئيس تبون “تم الاتفاق على دعم المبعوث الأممي دي مستورا والبعثة الاميمة للاستفتاء في الصحراء الغربية”.

وبالنسبة لفلسطين أكد الرئيس تبون “أكدنا موقفنا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحمل الاحتلال الاسرائيلي للانصياع للقرارت ولوائح الأمم المتحدة”.

الرئيس تبون: أنبوب جديد لتزويد إيطاليا بالغاز والهيدروجين

وكشف الرئيس تبون، خلال الندوة الصحفية، أن الجزائر تعمل على تزويد إيطاليا بالطاقة عبر أنبوب جديد ليس مثل الموجود حاليا.

وأضاف الرئيس تبون” أمضينا اليوم الاتفاق على مشروع الأنبوب الجديد على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز وهو أنبوب خاص سيتم عبره نقل الغاز والهيدروجين والأمونياك وحتى الكهرباء نحو إيطاليا وهو مشروع هام جدا يجعل من إيطاليا موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا”.

وأشار الرئيس تبون إلى أن مدة انجاز هذا الأنبوب “من الممكن أن تكون قصيرة”، قائلا “سأترك تفاصيل المدة للتقنيين”.

ميلوني: إيطاليا زبون أول للجزائر ونعمل على تنويع الشراكة

من جهتها قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الإعلان المشترك بين الجزائر وإيطاليا يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة بيننا ولا نريد التوقف عند هذا الحد بل التوجه إلى مجالات أخرى لتعزيز التعاون.

وأوضحت ميلوني، الاثنين، في الندوة الصحفية التي جمعتها بالرئيس تبون أن إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة تعزز التقدم والنمو مستقبلا والإسهام في تطوير المنطقة المتوسطية

وأضافت “نحن نعتبر الجزائر شريك هام لإيطاليا في افريقيا”.

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية قائلة “نحن زبون أول للجزائر ونعمل على تنويع الشراكة في الصناعة والطب وغيرها وتم اليوم التوقيع على عدة اتفاقيات وتعزيز شبكة الشركات الجزائرية في إيطاليا والشركات الإيطالية في الجزائر”.

الجزائر وإيطاليا يوقعان على 4 اتفاقيات

وكلل لقاء الرئيس عبد المجيد تبون برئيسة الوزراء الإيطالية بالإشراف على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وإيطاليا.

1- مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية

2- مذكرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا من أجل الانتقال الطاقوي والمستدام.

3- مذكرة تفاهم حول التعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز والتثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاث.

4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية لأغراض سلمية.

5- إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين للإمضاء على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.

الرئيس تبون يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأفاد بيان للرئاسة أن الرئيس تبون، أجرى محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإيطالية.

وكانت ميلوني قد شرعت الأحد في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام, استهلتها بزيارة مقام الشهيد أين وضعت إكليلا من الزهور ووقفت دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء ثورة أول نوفمبر.

هذا ما قالته جورجيا ميلوني عن زيارتها للجزائر

والأحد 22 جانفي 2023، قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، خلال زيارتها للجزائر أن الطاقة والعلاقات الثنائية محور لقائها مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

وكتبت ميلوني في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر: “اليوم هو أول يوم في زيارة الجزائر وستتركز المحادثات حول الطاقة والعلاقات الثنائية”.

وتابعت قائلة “إن المحادثات ستمتد لتشمل جميع المجالات”.

وختمت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني تغريدتها بشكر الوزير الأول أمين بن عبد الرحمن على الترحيب الحار والاجتماع المثمر.

بالفيديو.. رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى الجزائر

ويوم 22 جانفي 2023، وصلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى الجزائر، في زيارة عمل وصداقة تجريها إلى البلاد، على رأس وفد وزاري هام.

وكان في استقبال ميلوني بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى جانب وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وتستمرّ زيارة ميلوني إلى الجزائر يومي الأحد والإثنين، حسب ما أكده بيان للوزارة الأولى. وستحظى المسؤولة الإيطالية باستقبال من الرئيس تبون ظهيرة الإثنين.